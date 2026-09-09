Türk balet Moldova'nın davetiyle "Kuğu Gölü" balesinde başrolde sahneye çıkacak - Son Dakika
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Türk balet Moldova'nın davetiyle "Kuğu Gölü" balesinde başrolde sahneye çıkacak

Türk balet Moldova\'nın davetiyle "Kuğu Gölü" balesinde başrolde sahneye çıkacak
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- Balet İlhan Durgut: "Çok kısa bir hazırlanma sürecim oldu. Bu hafta çalışarak çok güzel bir gösteri ortaya çıkaracağız. 34. Maria Bieşu Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde yer alacağım için çok mutluyum" "7 yıl önce ilk dans ettiğim Kuğu Gölü ile 7 sene sonra yaptığım performans arasında dünyalar kadar fark oluyor. Eserde her adımda başka bir tecrübeye sahip olduğumun farkına varıyorum"

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) başdansçısı İlhan Durgut, Moldova'nın başkenti Kişinev'de sahnelenecek Kuğu Gölü balesine davet edildi. Durgut, 17 Eylül'de sahnelenecek eserin başrolündeki "Prens" karakterine hayat verecek.

Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875'te bestelediği ve ilk kez Bolşoy Sahnesi'nde 1877'de sahnelenen Kuğu Gölü balesi yıllardır ADOB'da kapalı gişe oynayan eserler arasında bulunuyor.

Dünyada en çok sahnelenen balelerden biri olan Kuğu Gölü'nde bir büyücü tarafından kuğuya dönüştürülen Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşk anlatılıyor.

Moldova Opera ve Bale Tiyatrosunca, 6 Eylül-11 Ekim'de düzenlenen 34. Maria Bieşu Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek Kuğu Gölü eserinde başrol için balet İlhan Durgut davet edildi.

İlhan Durgut, davete ve sanat hayatına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den beri Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde dans ettiğini söyledi.

Eserin bale başyapıtlarından biri olduğunu belirten Durgut, "Kuğu Gölü benim için çok özel bir yere sahip. Çünkü en uzun dans ettiğim eserlerden birisi Prens rolü. Ankara Operası'nda prömiyerini yaptığımız yıldan itibaren yaklaşık 7 yıldır her sezon sahnelendiğinde oynuyorum. Aynı zamanda yurt içinde bu eserle festivallere katılıyoruz. Uzun yıllardır severek dans ediyorum." dedi.

Sanat yaşamında uluslararası bir deneyim daha yaşayacak olmanın heyecanını taşıdığını anlatan Durgut, Moldova'da düzenlenen Maria Bieşu Uluslararası Opera ve Bale Festivali'ne davet edilmekten mutlu olduğunu söyledi.

Atina'nın ardından Moldova

Durgut, 17 Eylül'de Moldova'da sahnelenecek "Kuğu Gölü" için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Moldova'ya ilk kez gideceğim. Çok kısa bir hazırlanma sürecim oldu. Bu hafta çalışarak çok güzel bir gösteri ortaya çıkaracağız. 34. Maria Bieşu Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde yer alacağım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Davetin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Durgut, şunları kaydetti:

"Daha önce de uluslararası organizasyonlarda yer almıştım. 2024'te Atina'da dans ettim. Akropolis'te 'Zorba' balesine çağrılmıştım. Şimdi Moldova'dan da davet almak çok özel benim için, keyifli olacağını düşünüyorum."

Festival kapsamında kendisini farklı bir çalışma ortamının beklediğini anlatan Durgut, birlikte sahne alacağı partneri ve sanat ekibini daha önce tanımadığını söyledi.

"Daveti aldığım andan itibaren tamamen buna odaklandım"

ADOB bünyesinde yeni sezon hazırlıklarının da başladığını bildiren Durgut, sezon başındaki yoğun çalışma temposuna rağmen Moldova'daki gösteriye özel olarak hazırlandığını kaydetti.

Durgut, yeni sezonun kendisi açısından da önemli olduğunu belirterek, "Sezon başı olduğu için bu festival için iki haftalık bir çalışma sürecimiz oldu. Aslında Kuğu Gölü için çok kısa bir zaman gibi görünüyor ama daveti aldığım andan itibaren tamamen buna odaklandım. Ankara Balesi'nde şu anda provalarımız başladı. Bu festival benim sezon için ilk temsilim olacak." ifadelerini kullandı.

Hazırlık sürecinde birçok ayrıntıya dikkat ettiğini, sakatlanmamak için fiziksel hazırlığını da sürdürdüğünü söyleyen Durgut, uyku düzenine, beslenmeye dikkat ettiğini, provadan sonra ekstra spor salonunda çalıştığını, sakatlanmamak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Sezon başında bale dersiyle birlikte günlük çalışma süresinin 5-6 saati bulduğunu anlatan Durgut, bunun üzerine fitness ve güçlendirme antrenmanları yaptığını kaydetti.

"Eserde her adımda başka bir tecrübeye sahip olduğumun farkına varıyorum"

Sanat hayatındaki 16'ncı sezonuna hazırlanan Durgut, sahne hayatını ne kadar sürdüreceğinin ise sakatlıklar ve fiziksel durumuyla yakından bağlantılı olduğunu söyledi.

Yıllardır Kuğu Gölü'nde dans etmesine rağmen her sahneye çıkışın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu vurgulayan Durgut, yıllar içinde esere ve kendi dansına bakışının da değiştiğini belirtti.

Durgut, "7 yıl önce ilk dans ettiğim Kuğu Gölü ile 7 sene sonra yaptığım performans arasında dünyalar kadar fark oluyor. Teknik açıdan olmasa bile iç dinamizm, heyecanım, duruşum, adım atışım, hepsi birbirine ekleniyor. Eserde her adımda başka bir tecrübeye sahip olduğumun farkına varıyorum." dedi.

Bu değişimi ancak sahnede deneyimleyerek anlayabildiğini ifade eden Durgut, "Yaptıkça, üstüne koydukça adımlarının farklı olduğunu hissediyorsun. O da beni çok mutlu ediyor. Ben zaten her zaman kendimi böyle gelişmeye açık bir dansçı olarak görüyorum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Durgut, geçen yaz İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen bale festivalinden de davet aldığını ancak vize sorunları nedeniyle katılamadığını belirterek, "Umarım bundan sonra da daha başka kapılar açılır ve devamı gelir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Moldova, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk balet Moldova'nın davetiyle 'Kuğu Gölü' balesinde başrolde sahneye çıkacak - Son Dakika

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