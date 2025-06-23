Türk Birlikleri Güvende

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırıları sonrası bölgede konuşlu Türk birliklerinde herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi. Açıklamada, "Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran'da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.