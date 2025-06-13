Türk Büro-Sen Şubesi şehitler için lokma dağıttı

Sen Şubesi tarafından şehitler için lokma dağıtıldı.

Türk Büro- Sen Burdur Şubesi tarafından şehitler için düzenlenen lokma dağıtımı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Sendika üyelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Şube Başkanı Sedat Ekizler, "Türk milletinin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türk Büro- Sen Burdur Şubesi, ecdadımıza olan vefa borcumuzun bir nişanesi olarak, bugün tüm şehitlerimiz, gazilerimiz adına lokma tatlısı ikramı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamlı etkinlikle, hem şehitlerimizin hatırasını yaşatmak hem de milletçe birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istedik" dedi.