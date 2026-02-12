Türk Denizlerinde 103 Bin Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Türk Denizlerinde 103 Bin Göçmen Kurtarıldı

12.02.2026 10:23
Son 5 yılda Türk denizlerinde 103 bin 488 göçmen kurtarıldı, 255 olayda 60 kişi hayatını kaybetti.

DAHA iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek için yola çıkanların rotası üzerindeki Türk denizlerinde, 5 yılda 103 bin 488 göçmen kurtarıldı.

Son yıllarda Asya ile Afrika'daki ekonomik kriz ve savaş gibi nedenlerden ülkelerini terk edip daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya göç etmek zorunda kalanların yolculuk yaptığı Türkiye denizlerinde, geçen yıl 255 arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olayı yaşandı. Türk denizlerinde geçen yıl 7 bin 215 göçmen kurtarıldı, 60 kişi ölü bulundu, 2 kişi kayboldu.

EN FAZLA OLAY 2015'TE

Türk denizlerinde arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olayının en fazla yaşandığı yıl 2015 oldu. 2015'te 1540 yasa dışı göçmen olayında 58 bin 570 kişi kurtarıldı, 263 göçmen ölü bulundu, 201 kişi kayboldu. 2020'de arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olayı 294'e düştü. Bu olaylarda 9 bin 164 kişi kurtarıldı, 45 kişi ölü bulundu, 2 kişi yaralandı, 50 göçmen de kayboldu. Türk denizlerinde 2021'de 18 bin 529, 2022'de 30 bin 437, 2023'te ise 23 bin 977, 2024'te ise 23 bin 330 göçmen kurtarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre 2010-2014 yıllarında Türk denizlerinde 207 bin 505 göçmen kurtarıldı. Arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olaylarında 964 kişi öldü, 514 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Türk denizlerinde arama kurtarma gerektiren yasa dışı olay sayısı 2010'da 36 iken 2025'te 255 oldu.

ÖLENLER, KAYBOLANLAR, KURTARILANLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, 2010-2025 yıllarını kapsayan süreçte denizlerde arama kurtarma gerektiren yasa dışı göçmen olayı, kaybolan, ölü bulunan ve kurtarılan kişi sayısı şöyle:

"2010'da yasa dışı göçmen olay sayısı 36, kurtarılan kişi sayısı 1073. 2011'de yasa dışı göçmen olay sayısı 13, kurtarılan kişi sayısı 555, ölü bulunan kişi sayısı 1. 2012'de yasa dışı göçmen olay sayısı 60, kurtarılan kişi sayısı 1638, ölü bulunan kişi sayısı 62. 2013'te yasa dışı göçmen olay sayısı 242, kurtarılan kişi sayısı 7 bin 161, ölü bulunan kişi sayısı 40, kayıp kişi sayısı 16. 2014'te yasa dışı göçmen olay sayısı 490, kurtarılan kişi sayısı 12 bin 467, ölü bulunan kişi sayısı 74, kayıp kişi sayısı 81. 2015'te yasa dışı göçmen olay sayısı 1540, kurtarılan kişi sayısı 58 bin 570, ölü bulunan kişi sayısı 263, kayıp kişi sayısı 201. 2016'da yasa dışı göçmen olay sayısı 301, kurtarılan kişi sayısı 11 bin 751, ölü bulunan kişi sayısı 158, kayıp kişi sayısı 96. 2017'de yasa dışı göçmen olay sayısı 68, kurtarılan kişi sayısı 2 bin 36, ölü bulunan kişi sayısı 56, kayıp kişi sayısı 30. 2018'de yasa dışı göçmen olay sayısı 120, kurtarılan kişi sayısı 3 bin 234. 2019'da yasa dışı göçmen olay sayısı 255, kurtarılan kişi sayısı 3 bin 583, ölü bulunan kişi sayısı 75. 2020'de yasa dışı göçmen olay sayısı 294, kurtarılan kişi sayısı 9 bin 164, ölü bulunan kişi sayısı 45, kayıp kişi sayısı 50. 2021'de yasa dışı göçmen olay sayısı 729, kurtarılan kişi sayısı 18 bin 529, ölü bulunan kişi sayısı 15. 2022'de yasa dışı göçmen olay sayısı 1109, kurtarılan kişi sayısı 30 bin 437, ölü bulunan kişi sayısı 41, kayıp kişi sayısı 18. 2023'te yasa dışı göçmen olay sayısı 836, kurtarılan kişi sayısı 23 bin 977, ölü bulunan kişi sayısı 20, kayıp kişi sayısı 11. 2024'te yasa dışı göçmen olay sayısı 841, kurtarılan kişi sayısı 23 bin 330, ölü bulunan kişi sayısı 41, kayıp kişi sayısı 11. 2025'te yasa dışı göçmen olay sayısı 255, kurtarılan kişi sayısı 7 bin 215, ölü bulunan kişi sayısı 60, kayıp kişi sayısı 2."

Kaynak: DHA

