Türk devletleri Kırgızistan\'da Turan Savunma Sanatları ve Hapkido Birliği kurdu

Türk dünyasında spor ve kültür alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla Kırgızistan'ın dönem başkanlığında "Turan Savunma Sanatları ve Hapkido Birliği" kuruldu.

Türkiye'ye getirdiği savunma sporu "hapkido" ile tanınan Dünya Hapkido Derneği Başkanı Şükrü Kınataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan hapkido temsilcileri, Kırgızistan'da bir araya gelerek 'Turan Savunma Sanatları ve Hapkido Birliği'ni kurduk. Biz burada birbirimizi desteklemek, bu alanda daha güçlü olmak istiyoruz." dedi.

Kınataş, Türk devletlerinin ortak faaliyetler yürütmesini, birbirlerini ziyaret etmesini ve her alanda desteklemesini amaçladıklarını belirtti.

Birliğin kapsamını gelecekte daha da genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kınataş, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Tacikistan'ı da bu yapıya dahil etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kuruluş sürecinde yönetim yapısının da netleştiğini söyleyen Kınataş, birliğin dönem başkanlığına Nazira Uteşova'nın geçici başkan olarak getirildiğini, genel sekreterlik görevini de Türkiye'den kendisinin üstlendiğine işaret etti.

Kınataş, Turan Savunma Sanatları ve Hapkido Birliği'nin yasal bir statü kazanması, Kırgızistan Spor Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından tanınıp desteklenmesi için ortak çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

Hapkidonun uluslararası alandaki konumuna dikkati çeken Kınataş, "Geleneksel Kore savaş sanatı hapkido, gerekli ve tamamlayıcı bir spor branşıdır. Hapkido, olimpik olmayan savunma sporları arasında yer alıyor. Turan Devletleri çatısı altında birleştirilip olimpik olma yolunda adım atıldığında öncü bir rol üstlenecektir." ifadelerini kullandı.

Kınataş, bu spor branşının Türk kültürü ve savunma refleksleriyle büyük bir uyum gösterdiğini kaydederek, "Mesela, Dünya Göçebe Oyunları'nda atlı oyunlar var. Savunma sporu hapkidonun içerisinde ise okçuluk var, kılıç kullanma var, kılıçla beraber savunma teknikleri var. Yani daha çok asker ve polisin, güvenlik güçlerinin mutlaka bilmesi gereken bir branş." diye konuştu.