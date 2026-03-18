Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, İzmir'de konuştu
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, İzmir'de konuştu Açıklaması

18.03.2026 22:48
Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Kaya Termal Otel'de gerçekleştirilen iftarda, ramazanın barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.

Ramazanda bütün İslam aleminin temennisinin huzur, refah ve barış olduğunu ancak sahadaki gerçekliğin farklı seyrettiğini aktaran Yıldırım, "Türkiye'yi çepeçevre kuşatan bölgelerde savaşlar, istikrarsızlıklar, karışıklıklar var. Bu aylarda çocuklar, bebekler, kadınlar, günahsız insanlar hayatını kaybediyor, can veriyor. Bunun ne insanlığa ne de dünya barışına zerre kadar faydası yok. İşte bu belirsizlik içinde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bu savaşlardan, karmaşadan milletimizi uzak tutmak için büyük gayretle çalışıyor. Bölgede akan kanın durmasında da sorumluluk Türkiye'ye düşüyor." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanlığı görevi olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Adriyatik'ten Baykal Gölü'ne kadar 8 bin kilometrelik kadim Türk coğrafyasında yaptığımız görüşmelerde şahit olduğumuz bir gerçek var. O bölgede yaşayan Türk kardeşlerimizin gözü, kulağı Türkiye'de. Türkiye'nin bölge için Türkistan için hatta dünya barışı için önemli rolü olduğunu oralara gidince daha iyi anlıyoruz. Eskiden ne yazık ki Türkiye edilgendi, sözü dinlenen bir ülke değildi. Bugün bölgesel, küresel konular gündeme geldiğinde 'Acaba Türkiye ne düşünüyor?' sorusu dile getiriliyor. Şimdi dünya bir belirsizlik sürecinden geçiyor. Kriz demiyorum, belirsiz. Krizler yönetilebilir ama belirsizliği yönetme şansınız yok çünkü elinizde hiçbir parametre yok. Bir saatin, bir günün, bir ayın neye gebe olduğunu bilmiyoruz. İşte bu zor şartlar altında Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle bir yandan ülkemizin selameti, bir yandan da İran, Gazze, Libya ve Ukrayna'da akan kanların durması için var gücümüzle çalışıyoruz."

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz FETÖ kalkışmasından sonra Devlet Bahçeli'yle 2016 Yenikapı mitinginden önce tesis ettiklerini, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin teminatı olduğunu belirtti.

"Ülkeye ulaşacak her türlü tehdidi bertaraf edeceğiz"

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bölgenin bir ateş çemberinde olduğunu, kaos ve büyük bir savrulmanın yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin iç cephesini "Terörsüz Türkiye" sloganıyla güçlendirdiğini aktaran Güler, "Bugün yaşadığımız bu aziz topraklarda Çanakkale ruhuyla hareket ederek, ülkeye uzanacak her türlü eli kıracağımızı, her türlü tehdidi bertaraf edeceğimizi büyük bir kararlılıkla ifade etmek isterim. Biliyoruz ki bu topraklar merhamet, paylaşma ve yardımlaşma anlayışının karşılığını bulduğu çok güzel topraklardır. Biliyoruz ki bu topraklara gelen herkes huzur ve güvenliği buldu. Bundan sonra da bu topraklar gelecek nesillere yine huzuru, güvenliği sağlamış olarak teslim edilecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tüm partililerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, teşkilat üyelerine ev sahipliği için teşekkür etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise partililere müjde vererek, "İzmir'de partimize yeni bir bina yapıyoruz. Yaklaşık 600 metrekarelik oturum alanımız olacak. Yeni il başkanlığı binamız 500 metrekare açık otopark alanı ile 1562 metrekare yeşil alana sahip olacak. Teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise dünya hiç olmadığı kadar çalkantılı bir süreçten geçtiğini dile getirerek, "Böyle bir dönemde yaşadığımız olayların iç yüzünü doğru okumak, bizi hedef alan tuzakları isabetle tahlil etmek bir tercih değil milli bir mecburiyettir." şeklinde konuştu.

İftar programına, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 23:09:43.
