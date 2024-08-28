Türk Diş Hekimleri Birliği, Başörtüsü Ayrımcılığına Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Türk Diş Hekimleri Birliği, Başörtüsü Ayrımcılığına Karşı Uyarıda Bulundu

Türk Diş Hekimleri Birliği, bir öğrenciye başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmemesi üzerine ilgili firmalar ve çalışanlarına, ayrımcılıktan uzak ve özenli olmaları konusunda uyarıda bulunulduğunu bildirdi.

28.08.2024 16:18
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Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), bir öğrenciye başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmemesi üzerine ilgili firmalar ve çalışanlarına, ayrımcılıktan uzak ve özenli olmaları konusunda uyarıda bulunulduğunu bildirdi.

İstanbul'da 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde, destek hizmetlerinde görev almak için başvuran bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisinin başörtüsü nedeniyle kabul edilmediğine ilişkin iddialar üzerine TDB tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin kongrelerde çeşitli destek hizmetlerinde görev almasının teşvik edildiği ve mali olarak desteklendiği vurgulandı.

Kongre organizasyonu hizmetlerini yerine getirmek üzere Türk Diş Hekimleri Birliği ve Dünya Diş Hekimleri Birliği tarafından, Türkiye'deki bir organizasyon firmasının görevlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu firma, yapılacak yüzlerce işin bir kısmını doğrudan kendisi yürütürken bir kısmında ise başka şirketlerden hizmet satın almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongremizde görevlendirilecek destek elemanlarının temini işi de organizasyon firmasının başka bir firmadan hizmet aldığı iş kalemlerindendir. Türk Diş Hekimleri Birliği olarak bir öğrencimizin kıyafeti sebebiyle ayrımcı uygulamaya maruz bırakıldığına ilişkin iddialar üzerine konu derhal araştırılmaya başlanmış, ilgili taraflarla en üst seviyede görüşmeler yapılarak sorun anlaşılmaya çalışılmıştır.

Bu çerçevede; Birlik Genel Başkanımız tarafından ilgili öğrenci ve ailesiyle görüşülmüş, öğrencinin yaşadığı üzüntü paylaşılmış, ayrımcı uygulamaların her zeminde reddedildiği vurgulanarak sorunun takipçisi olunduğu belirtilmiştir. Diğer yandan ilgili firmalar ve çalışanları, Türk Diş Hekimleri Birliğinin tutum ve yaklaşımlarına uygun şekilde ayrımcılıktan uzak ve özenli olmaları konusunda uyarılmış ve gereği yapılmıştır. Kıyafetlerinden dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğramadıklarını en güçlü şekilde ifade edecek olanlar, bugüne kadar Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odaları tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde görev alan sevgili öğrencilerimizdir."

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Diş Hekimleri Birliği, Başörtüsü Ayrımcılığına Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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