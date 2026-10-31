Türk Dişhekimleri Birliği atama kadrolarını yetersiz buldu, 5 Kasım'da protesto edecek - Son Dakika
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Türk Dişhekimleri Birliği atama kadrolarını yetersiz buldu, 5 Kasım'da protesto edecek

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Türk Dişhekimleri Birliği atama kadrolarını yetersiz buldu, 5 Kasım\'da protesto edecek
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Türk Dişhekimleri Birliği atama kadrolarını yetersiz buldu, 5 Kasım\'da protesto edecek
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Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Fatih Güler, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı diş hekimi atama kadrolarını yetersiz bulduklarını, bu sayıları protesto ettiklerini söyledi. Birlik, 5 Kasım Perşembe günü saat 13.30'da Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

(ANKARA) - Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Fatih Güler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan diş hekimi atama kadrolarının yetersiz olduğunu belirterek, "Türk Dişhekimleri Birliği olarak bugün açılan kadroları yetersiz buluyor, bu sayıları protesto ediyoruz" dedi. Güler, 5 Kasım Perşembe günü Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapacaklarını söyledi.

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Fatih Güler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan dişhekimi atama kadrolarına ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Diş hekimi atama kadrolarının yetersiz olduğunu kaydeden Güler, şunları kaydetti:

"Her yıl 9 binin üzerinde mezun verilmesi, fakülte ve kontenjanlarının yıllar önce sürekli artış göstermesi, son iki yılda düşüş gösterse bile biriken dişhekimi sayısının hiçbir şekilde Bakanlık kadrolarınca yeterince atanmaması; açıklanan atama sayılarının rutine bağlı olarak, yıllardır yapıldığı gibi ADSM'lerden, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden, Anadolu'nun her yerinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmesi; ünit sayısının hızlı artırılmaması, yeni ADSH'lerin açılmaması ve bir atama planının takvim halinde açıklanıp dişhekimlerinin istihdamının artırılmaması bu sonucu doğurmuştur."

Güler, kamu atamalarının yetersiz kalması ve istihdamın büyük ölçüde özel sektöre bırakılmasının, diş hekimlerine yönelik herhangi bir vergi teşviki, uygun kredi desteği veya hizmet alım garantisi sunulmamasının sektördeki "istihdam krizini" derinleştirdiğini öne sürdü.

Sağlık Bakanlığına önümüzdeki beş yılı kapsayan bir istihdam planı hazırlanması, yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin (ADSM) açılarak ülke genelinde yaygınlaştırılması ve dişhekimi atama sayılarının önceden belirlenmesi çağrısında bulunan Fatih Güler, "Türk Dişhekimleri Birliği olarak bugün açılan kadroları yetersiz buluyor, bu sayıları protesto ediyoruz. 5 Kasım Perşembe günü Ankara'da başkanlar toplantımız var. Tüm başkanlarımızla saat 13.30'da Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacağız. Bu konudaki tüm genç meslektaşlarımızı, çalışan meslektaşlarımızı, herkesi Sağlık Bakanlığı önüne davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığı önünde 13.30 da hep beraber tek bir ses olup bu konudaki feryadımızı Bakanlığın duymasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Türk Dişhekimleri BirliğiSağlık BakanlığıFatih GülerSağlıkGüncelSon Dakika

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