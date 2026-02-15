Türk Dünyası Diaspora Gücü Birleşiyor - Son Dakika
Türk Dünyası Diaspora Gücü Birleşiyor

15.02.2026 19:26
Kürşad Zorlu, Türk dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde, "4. Avrupa Türk Medya Zirvesi" yapıldı.

Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliğinin (ATGB) düzenlediği etkinliğe, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden basın mensuplarının yanı sıra siyasetçiler ve çeşitli dernek temsilcileri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, burada yaptığı konuşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Zorlu, Türk dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Son dönemde Türk dünyası arasındaki ilişkiler, özellikle Türk devletleri teşkilatı nezdinde güçlenerek, büyüyerek devam ediyor. Bu güçlenen ilişkilerimizin önemli bir ayağı da diaspora gücümüzü bir araya getirebilmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dışında dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan 20 milyona yakın Türk olduğuna dikkati çeken Zorlu, gerek medyanın gerekse sivil toplum kuruluşlarının Türk diasporasının güçlenmesi açısından önemine işaret etti.

Zorlu, son dönemde dünyadaki küresel kırılmaların, yeni ittifak arayışlarının, farklı coğrafyalarda cereyan eden gelişmelerin, Türkiye'yi de etkilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti, yaşanan bu kırılmalar, coğrafi sınamalar kapımıza gelmekte olan tüm krizlere karşı esasında bölgesinde onurlu, bağımsız, kendi kararlarını alabilen milli savunma sanayisiyle güçlenen, büyüyen bir ülke konumuna ulaştı."

Yakın coğrafyamızda yaşanan bu sınamalara karşı Türkiye, sadece burada değil, bu krizlere karşı, kaotik süreçlere karşı farklı coğrafyalarda adımlar atan ve bu adımları takip eden bir ülke konumuna ulaştı. Afrika'da, Karadeniz'de, Güney Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Asya'da süregelen pek çok çatışma ikliminin dinmesinde artık Türkiye sözüne, inancına güven duyulan bir ara bulucu ülke konumuna geldi."

Önemli bir projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini veren Zorlu, "Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Türk dünyası sivil toplum çalıştayını, bu yıl büyük bir sempozyuma dönüştüreceğiz ve büyük bir dijital sistemi hayata geçireceğiz. Türk dünyası sivil toplum destek sistemi. Bu sistemle birlikte bugün, Türk dünyasındaki bütün sivil toplum kuruluşlarını tek bir çatı altında toplayarak Türkiye'deki bütün kurumlarımızla ilişkili hale getiriyoruz. Orada bir tuşla inşallah bütün bu sivil toplum kuruluşları, ortak bir ağda toplanacak, işbirliğimiz çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek." diye konuştu.

Zorlu, Türkiye'nin AB ilişkilerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bugün küresel sistemdeki çatırdama özellikle uygarlık değerlerinden hızla uzaklaşan toplumların varlığı Türkiye Cumhuriyeti'ni gerek bölgesinde gerek dünyada gerekse ilişki içerisinde olduğu ittifakları da çok önemli bir noktaya taşıyor. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Türkiye, Avrupa Birliği için köprüden önceki son çıkıştır.' Biz, bu konuda evet stratejik olarak Avrupa Birliği ile ilişkileri önemli görüyoruz ve yolumuza bu anlamda devam etmek istiyoruz. Ancak Avrupa'daki dostlarımızın da şunu çok iyi bilmesini istiyoruz: Türkiye, bugün büyüyen, güçlenen, artan nüfusu, dinamik yapısı ve bahsettiğim bu Türk devletleriyle yükselen işbirliği alanıyla artık AB için de çok önemli yeni bir heyecan merkezi haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin Avrupa'dan Asya'ya, Avrupa'dan Doğu Akdeniz'e kadar pek çok sahada üstlendiği bu misyon, hepimiz için, insanlık için, bölgelerimizin barış ve huzuru için büyük anlamlar taşımaktadır."

Program sonunda Kürşad Zorlu'ya, "Türk Dünyası Hizmet Ödülü" verildi.

Kaynak: AA

