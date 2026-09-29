Türk Dünyası Diyalogları paneli Taşkent'te başladı, TDT 13. Zirvesi konuşulacak - Son Dakika
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Türk Dünyası Diyalogları paneli Taşkent'te başladı, TDT 13. Zirvesi konuşulacak

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Türk Dünyası Diyalogları paneli, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı. Açılışta Özbekistan Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı Safayev ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ulutaş konuştu; oturumda TDT'nin görünürlüğü ve Ankara'daki 13. Zirve beklentileri ele alınacak.

"Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" paneli, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Panelin açılışında, Özbekistan Ali Meclisi Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı ve Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi (JIDU) Rektörü Prof. Dr. Sadık Safayev ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da programa video mesajla katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde panel oturumuna geçilecek.

Oturumda, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mirvahid Azimov, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Yardımcısı ve Orta Asya Uluslararası Enstitüsü (IICA) Direktörü Büyükelçi Cavlon Vahabov ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş panelist olarak konuşacak.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) bölgesel ve küresel ölçekteki görünürlüğünün artırılmasının, Türk dünyasının ortak vizyonunun farklı kamuoylarına aktarılmasının ve ülkeler arasındaki akademik, kültürel ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesinin hedeflendiği panel programında, Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'ne ilişkin beklentiler ele alınacak.

Program kapsamında panel oturumunun ardından basın toplantısı düzenlenecek.

Kaynak: AA
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