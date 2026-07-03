Türk Dünyası Haftası Azerbaycan'da Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dünyası Haftası Azerbaycan'da Tamamlandı

Türk Dünyası Haftası Azerbaycan\'da Tamamlandı
03.07.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dünyası Haftası, 20 ülkeden 126 bilim insanının katılımıyla sona erdi.

Azerbaycan'da, Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Türk Dünyası Haftası etkinlikleri tamamlandı.

29 Haziran'da başlayan etkinlikler, Azerbaycan Kültür Bakanlığının organizasyonunda gerçekleştirildi. Programa, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Türk Akademisi destek verdi.

Türk Dünyası Haftası kapsamında 20 ülkeden 126 bilim insanı, araştırmacı ve kültür temsilcisi Azerbaycan'da bir araya gelerek Türk dili, tarihi, kültürü ve ortak mirasına ilişkin çeşitli etkinliklere katıldı.

Programın açılışı, "Birinci Türkoloji Kurultayı: Yüz Yıllık Bilimsel ve Kültürel Miras" temasıyla düzenlenen uluslararası kongreyle yapıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca "Türk Dillerinin Gelişim Dinamikleri: Tarihi ve Filolojik Bakış" başlıklı panel ile "Türk Dilleri, Edebiyatları ve Tarihlerinin Öğretimi: Güncel Yaklaşımlar ve Çağdaş Zorluklar" konulu kongre gerçekleştirildi.

Kültürel etkinlikler çerçevesinde, Azerbaycan Milli Halı Müzesi'nde Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla "Bir Kültür Hazinesi: Divanu Lügati't-Türk" sergisi açıldı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta ise Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan sanatçılar ile sanat topluluklarının katılımıyla konser programı düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında katılımcılar için Karabağ'ın Ağdam, Şuşa ve Hankendi şehirlerine kültür gezisi düzenlenirken, bölgenin tarihi, kültürel mirası ve yeniden imar çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Program çerçevesinde ayrıca Azerbaycan Milli Tarih Müzesi'nde Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılına ithaf edilen sergi ziyaretçilere açıldı. Azerbaycan Milli Kütüphanesi'nde Türk Dünyası Milli Kütüphaneler Birliği Konferansı düzenlenirken, Türk dünyasına ilişkin yeni yayınların tanıtımı da yapıldı.

Türk Dünyası Haftası kapsamında son olarak Azerbaycan Milli Güzel Sanatlar Müzesi'nde "Ali Bey Hüseyinzade: Büyük Mütefekkir ve Ressam" konulu bilimsel seminer ile sergi düzenlendi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Bilim İnsanı, Azerbaycan, Etkinlik, Güncel, Kültür, Bilim, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Haftası Azerbaycan'da Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
İsmail Köybaşı’dan futbola veda İsmail Köybaşı'dan futbola veda
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

17:05
Andre Onana, Trabzonspor’a geri döndü
Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 17:25:51. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Haftası Azerbaycan'da Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.