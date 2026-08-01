Türk Dünyası Şöleni Karaman'da

Karaman Belediyesince kentte bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni'nin ikinci gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nda yapılan etkinlikte, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından şölen ateşi yakıldı.

Durmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikle Adriyatik'ten Tanrı Dağları'na, Balkanlar'dan Türkistan bozkırlarına kadar uzanan büyük Türk milletinin ortak hafızası, kültürü ve kardeşliğinin yeniden gönüllerde yaşatıldığını belirtti.

Aynı tarihten beslenen ve medeniyetin izlerini taşıyan milletler arasında kurulan gönül köprülerinin geleceğin en sağlam temelleri olduğunu aktaran Durmaz, şunları söyledi:

"Karamanoğlu Mehmet Bey'in 'Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır' fermanı yalnızca bir dil kararı değil, aynı zamanda bir medeniyet iddiası, bir kimlik şuuru ve millet olma iradesidir. Böylesine anlamlı bir şölenin Karaman'da düzenlenmesi de işte bu tarihi mirasın devamlılığının en güzel örneğidir. Bütün bu değerler bize bir gerçeği hatırlatmaktadır. Şehirler yalnızca binalardan ve yollardan ibaret değildir. Şehirler hafızadır, medeniyettir, bir milletin karakterini geleceğe taşıyan en önemli emanetlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışı da tam olarak bu noktada anlam kazanmaktadır. Çünkü şehirlerimizi sadece imar etmek değil, onların ruhunu, tarihini, kültürünü ve kimliğini koruyarak geleceğe taşımak da belediyeciliğin en önemli görevlerinden biridir. Bizim anlayışımızda belediyecilik, şehrin tarihine sahip çıkmak, kültürünü yaşatmak ve geleceğe taşımaktır."

Durmaz, Türkiye'ye yakın coğrafyalarda savaşların, işgallerin, vekalet mücadelelerinin ve küresel hesaplaşmaların giderek arttığını, Türkiye'nin güçlü olmasının artık sadece bir tercih değil, tarihi bir mecburiyet olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Durmaz, dünyanın çok kritik bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Böylesine hassas bir süreçte Türk dünyasının bilge lideri muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesiyle devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye vizyonu, ülkemizin geleceği adına atılmış tarihi adımlardan biridir. Yıllardır ayağımıza pranga yapılan terör artık bu topraklardan def edilecek. Böylelikle Türkiye daha güçlü bir ekonomiye, daha müreffeh şehirler ve de Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyerek yalnızca bölgesinin değil, Türk dünyasının da umudu olmaya devam edecektir."

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da Türk dünyasının geniş bir coğrafyada aynı tarihin, kültürün ve medeniyetin izlerini taşıyan büyük bir aile olduğunu söyledi.

Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönüllerin, geçmişin ve geleceğin bir olduğunu dile getiren Kalaycı, şöyle konuştu:

"Bizleri bir arada tutan en büyük güç, ortak dilimiz, ortak kültürümüz ve kardeşlik hukukumuzdur. İşte bu şölen, bu güçlü bağları daha da kuvvetlendiren, dostlukları pekiştiren ve gelecek nesillere aktaran önemli bir buluşmadır. Bu akşam burada yankılanacak her ezgi, sergilenen her kıyafet ve her oyun bize atalarımızdan miras kalan zengin kültürümüzün birer yansımasıdır. Bu şölen, geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha sağlam adımlarla yürüdüğümüz birlik ve beraberlik şölenidir."

Konuşmaların ardından örs üzerinde demir dövüldü, şarkıcı Hazal, Alperen Kekilli ve Sefo konser verdi.

Törene, Vali Hayrettin Çiçek, MHP MYK Üyesi Özer Karakayacı, MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.