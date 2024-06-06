Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları, Sorunların Çözümünü İstedi - Son Dakika
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Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları, Sorunların Çözümünü İstedi

Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda eczacıların sorunları ve talepleri hakkında deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda, eczanelerde yaşanan şiddet olaylarının engellenmesi, ilaçlara erişimin zorlaşması, kontrolsüzce açılan eczacılık fakülteleri ve deprem bölgesinde çalışan meslektaşlar için iyileştirmeler talep edildi.

06.06.2024 17:07
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(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odasının Başkan ve yöneticileri, 44. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı için Diyarbakır'da bir araya geldi. Toplantının sonuç deklarasyonunda eczacıların şiddet olayları başta olmak üzere yaşadığı sorunların çözümü istenirken, hastaların ilaçlara erişiminin giderek zorlaştığına da dikkat çekildi. Deklarasyonda, uluslararası toplumdan İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımı durdurması da istendi.

Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası, 30 Mayıs – 1 Haziran 2024 tarihlerinde 44. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı düzenledi. Diyarbakır'da yapılan toplantıda eczacıların yaşadığı sorunların ve bunlara yönelik taleplerin dile getirildi. Toplantı sonrası ortak deklarasyon yayınlandı.

Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan İsrail hükümetini lanetliyoruz"

Uluslararası Adalet Divanının operasyonların durdurulması kararına rağmen, bütün dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleyen İsrail hükümeti bir an önce durdurulmalıdır. Uluslararası toplumu acilen bu soykırımı durdurmaya davet ediyoruz.

"Eczanelerimizde yaşanan şiddet olaylarının engellenmesi için kapsamlı tedbirler acilen alınmalıdır"

Eczanelerde yaşanan şiddet olaylarının engellenmesi ve tekrarlarının yaşanmaması adına kapsamlı tedbirlerin ve caydırıcı yaptırımların uygulanması zaruri hale gelmiştir. Birinci basamak sağlık danışmanı olarak sağlık hizmeti sunan meslektaşlarımızın güvenli ortamlarda hastalarına hizmet sunmaları için sorumluluğu bulunan bütün yetkilileri acilen göreve çağırıyoruz.

"Angarya olarak dayatılan ilaçların sayısı her geçen gün artmaktadır"

Kamu Kurum İskontosu uygulanmayan, eksik uygulanan ve bazı firmalar tarafından temin şekli angarya olarak dayatılan ilaçların sayısı her geçen gün artmaktadır. Eczacılar bu ilaçları, maliyetinin altında hastasına sunmaya zorlanmakta ve hastaların ilaçlara erişimi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilaç firmaları arasında çözümlenmesi gereken bu konunun muhatabı eczacılar değildir. Sorunun, ivedilikle çözülememesi halinde hayati öneme haiz bazı ilaçlar eczacılar tarafından temin edilemeyecek ve hasta mağduriyetlerinin oluşması kaçınılmaz hale gelecektir. Konunun çözümü için yetkilileri ivedilikle göreve davet ediyoruz.

"Kontrolsüzce açılan eczacılık fakülteleri eczacılık alanındaki en önemli sorunlarımızdan biridir"

Kontrolsüzce açılan eczacılık fakülteleri eczacılık alanındaki en önemli sorunlarımızdan biridir. Bu durum hem mesleğimizin geleceği hem de yeni mezun olan genç meslektaşlarımız için çok ciddi bir sorun yaratmaktadır. Bugün itibariyle ülkemizde 62 eczacılık fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerin sadece 14'ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasitededir. Nitelikli eczacılık eğitimi ve mesleki sürdürülebilirlik için yeni bir eczacılık fakültesine daha ihtiyacımız yoktur. İlaç eczacılık alanında sağlık iş gücü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak fakülte kontenjanları bu ihtiyaçlara göre dönemsel olarak yeniden belirlenmeli, üniversite giriş başarı sıralaması 50 bin olarak düzenlenmelidir.

"Deprem bölgesinde çalışan meslektaşlarımız için özel iyileştirmeler talep ediyoruz"

Deprem bölgesinde görev yapan meslektaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılar bir an önce sona erdirilmelidir. Deprem bölgesindeki meslektaşlarımız her türlü olumsuz koşula rağmen fedakarca hastalarına hizmet sunmaya devam etmektedir. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren meslektaşlarımız için SGK Protokolü başta olmak üzere vergi ve prim borçları dahil özel iyileştirmeler talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, İsrail, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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