Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan\'ın cenazesi kılındı

91 yaşında vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan'ın (Feruze Çerçi) cenaze namazı Zincirlikuyu Camisi'nde kılındı.
Yazar, ailesinin ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazede AA muhabirine açıklamada bulunan kızı Aslı Selçuk, "Annem, benim annem olmanın dışında, Türk ve dünya edebiyatının en çok sevilen yazarlarından biriydi. Öykücü, romancı, şairdi. Sinemayla ilgilendi, yönetmenlik yaptı, 'Benim Sinemalarım' filmini çekti ve senaryosunu yazdı. 'Gecenin Öteki Yüzü'nde de süpervizörlük yapmıştı. Ömer Kavur'la 'Ah Güzel İstanbul'un senaryosunu yazdı." dedi.
Selçuk, annesinin çok yönlü bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir annemin olmasından çok gurur duyuyorum. Herkesin Füruzan'ıydı. Kamuya, topluma mal olmuş bir sanatçıydı. Çok üzgünüm. O ölmedi, eserleriyle yaşamaya devam edecek." diye konuştu.
"30 yıldır hem benim yazarım hem de çok yakın arkadaşım oldu"
Füruzan'ın kitaplarının 20 yıl boyunca editörlüğünü üstlenen Murat Yalçın da "Geçen yıl son kitabını yayınladık. Daha yazacağı şeyler vardı, vakti olsaydı. Ama kısmet olmadı. Bence edebiyatını, külliyatını tamamladı. Yazacağı ana öyküler ve romanlar çıktı. Bizlere onları okumak ve değerlendirmek kalıyor." ifadelerini kullandı.
Yapı Kredi Yayınları Yayın Koordinatörü Aslıhan Dinç ise şunları kaydetti:
"Yayıncılığa giriş yaptığımda ilk tanıştığım ve sözleşmesini yaptığım ilk kadın yazarımdı Füruzan. Yaklaşık 30 yıllık bir zamandan bahsediyorum. 30 yıldır da hem benim yazarım hem de çok yakın arkadaşım oldu. Edebiyatı zaten çok kuvvetli, ona zaten söyleyebileceğim bir şey yok ama bir insan olarak da tanımaktan çok mutlu olduğum, çok şey öğrendiğim, her zaman yanımda olan ve her zaman da yanında olduğum biriydi. Çok üzgünüm. Bir anneyi kaybetmiş gibi hissediyorum."
Cenazeye Kenan Kocatürk, Ayşe Sarısayın, Yalvaç Ural, Filiz Ural, Selçuk Erez, Turhan Günay, Metin Celal, Leyla Ruhan Okay ve Talat Parman'ın da aralarında bulunduğu edebiyat dünyasından birçok isim katıldı.
Son Dakika › Güncel › Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan'ın cenazesi kılındı - Son Dakika
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
ATM'lerde nakit çekim limiti, daha önce 5 bin lira olan tutardan en az 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankaların bu limiti 15 bin liraya kadar yükselttiği belirtildi.
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan ve sonrasında 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını söyleyen Neslim Güngen, bu sefer de ölüm tehditleri aldığını belirterek "Benim ve çocuklarımın başına gelebilecek her şeyin sorumlusu eşimdir" dedi.
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, 2024-2029 yıllarında hayata geçireceği projeleri tanıttı. Şahin, altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis projelerini 'Güçlü Gaziantep' sloganıyla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?