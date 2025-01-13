Türk Eğitim Derneği'nden Tam Eğitim Bursu Duyurusu - Son Dakika
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Türk Eğitim Derneği'nden Tam Eğitim Bursu Duyurusu

Türk Eğitim Derneği\'nden Tam Eğitim Bursu Duyurusu

Türk Eğitim Derneği, 23 Şubat 2025'te yapılacak Tam Eğitim Bursu sınavı ile ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere destek olmayı hedefliyor. Burs, eğitim masraflarının yanı sıra sosyal ve kültürel destek de sunuyor.

13.01.2025 12:30  Güncelleme: 12:31
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TÜRK Eğitim Derneği, 23 Şubat 2025'te yapılacak Tam Eğitim Bursu sınavı ile öğrencilere destek olmayı amaçlıyor. Dernek, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 'Tam Eğitim Bursu' ile imkanları kısıtlı olan başarılı öğrencilere TED Okulları'nda nitelikli eğitim fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu hakkında şu bilgilere yer verdi:

"Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu yalnızca TED Okullarında burslu olarak okul masraflarını karşılamakla kalmaz; öğrencilere sosyal, kültürel ve psikolojik destekler de sağlar. Burs, cep harçlığından servise, yemekten kitap ve kıyafete kadar pek çok ihtiyacı kapsar. Yatılı eğitim alan öğrenciler için pansiyon masrafları da karşılanır. Tam eğitim bursu, öğrencilerin, lisans eğitiminin sonuna kadar geleceğini güvence altına alır. TED Okulları'nda eğitim alma fırsatı bulan burslu öğrenciler, güçlü bir akademik temel, hayat boyu sürecek bir vizyon ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişir. Üniversiteye devam eden burslu öğrenciler, staj ve kariyer süreçlerinde de Türk Eğitim Derneği'nin desteğini yanlarında bulur."

Başvuru şartları ise şu şekilde belirtildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2024-2025 eğitim yılında 4. veya 8. sınıfa devam ediyor olmak,

Bitirilen sınıfa ait yılsonu karnesi not ortalamasının en az 85 olması,

Ailenin aylık toplam gelirinin en fazla iki asgari ücret tutarında olması,

Kardeşin Tam Eğitim Bursu almıyor olması,

Öğrenci özel okulda okuyorsa yüzde 100 burslu olmak,

Türk Eğitim Derneği okullarında öğrenim görmüyor olmak."

SINAV TARİHİ VE YERİ

Tam Eğitim Bursu sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü 4'üncü sınıflar için saat 14.00'te, 8. sınıflar için ise saat 10.00'da yapılacak. Sınav, Türkiye genelinde 45 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE SON TARİH

Son başvuru tarihi 12 Şubat 2025 olan sınav için başvurular, Türk Eğitim Derneği'nin web adresinden online olarak yapılıyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Eğitim Derneği'nden Tam Eğitim Bursu Duyurusu - Son Dakika

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