Türk Eğitim-Sen, Ek Ders Ücretlerinin Artırılması İçin İmza Kampanyası Başlattı

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Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başında ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırılması için Türkiye genelinde imza kampanyası başlatmıştı. Ek ders ücret ödeme katsayısının gündüz öğretimi için 140'tan 280'e, gece öğretimi için 150'den 300'e artırılması için gerçekleştirilen kampanyada 157 bin imza toplandı. Sendikanın genel sekreteri ve yöneticiler, toplanan imzaları Milli Eğitim Bakanlığı'na ilettiklerini duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Sekreterimiz Haydar Urfalı ile Genel Merkez Yöneticilerimiz de, 09.02.2024 tarihinde şubelerimiz aracılığıyla toplanan 157 bin imzayı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi'ye iletti. Görüşmede; öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yapılan maaş zammı oranında her yıl artırılırken, katsayı artışının en son 18 yıl önce yani 2006 yılında gerçekleştiği hatırlatıldı. Bunun izaha muhtaç bir durum olduğu belirtilirken; katsayı artışı yapılmadığından ek ders ücretlerine yapılan zamların devede kulak kaldığı ifade edildi.

"Ziyarette Türk Eğitim-Sen Heyeti, halen bir saat ek ders ücretinin yaklaşık net 90 TL olduğuna dikkat çekerek, bu ücretlerin günümüz ekonomik koşullarının çok gerisinde kaldığını söyledi. Ayrıca, günümüzde bir sınıf öğretmeninin haftalık 12 saat üzerinden ek ders aldığı dikkate alındığında, yüzde 15 vergi diliminden kesinti yapıldığı takdirde sınıf öğretmeni aylık net 4 bin 320 TL ek ders ücreti alabilmektedir. Öğretmen maaşlarına yapılan seyyanen zam, ek tazminat gibi kalemlerle maaşlar artırılmış iken, ek ders ücretlerinin artırılması yönünde hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu durum ek ders/maaş oranının giderek düşmesine neden olmuştur.

"TÜİK verilerine göre bir aylık enflasyonun yüzde 6,70 olarak gerçekleştiği, yıllık enflasyonun yüzde 64,86'ya ulaştığı kaydedilirken, dolayısıyla bir aylık süreçte, memurlara yapılan ücret artışının yaklaşık yüzde 7'lik kısmı eridi. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 49 bin 19 TL'ye yükseldi. Ülkemizde ekonomik zorluklar giderek artarken, kira, elektrik, bu doğalgaz, gıda, giyim gibi giderlere peş peşe zamlar gelirken, toplumun her kesiminin olduğu gibi öğretmenlerimizin de maaşları kuş olup uçmaktadır.

"Oysa öğretmenlik mesleği fazlasıyla meşakkatli ve fedakarlık gerektiren kutsal bir meslektir. Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar her yerde büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimizin aklında, fikrinde geçim kaygısı olmamalı, henüz maaşını yeni almışken, ay sonunun hesabını yapmamalı, tüm enerjilerini, birikimlerini, motivasyonlarını genç dimağlarımıza aktarabilmelidirler. Dolayısıyla yoksulluk sınırında yaşayan öğretmenlerimizin daha fazla mağdur edilmemesi için ek ders ücret hesaplamalarında dikkate alınan ek ders göstergelerinin günümüz şartlarına uygun düzenlenmesi zorunludur denildi.

"Türk Eğitim-Sen olarak bu hususta başta Milli Eğitim Bakanımız sayın Yusuf Tekin olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin talebimize olumlu ve yapıcı yaklaşacağını ümit ediyor; katsayı artışının iki katına çıkarılması ve bu konudaki düzenlemenin yapılması noktasında gerekli adımları atacağına inanıyoruz."