Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin Eylem Kararını İptal Etmesini Eleştirdi
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin Eylem Kararını İptal Etmesini Eleştirdi

08.04.2026 16:29
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin Öğrenci Gelişim Raporları eylem kararını iptal eden kararını hukuksuz buldu. Geylan, sendikal hakların ihlal edildiğini savunarak, bu duruma karşı hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Genel Başkan Talip Geylan, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin, Öğrenci Gelişim Raporlarının doldurulmasına yönelik Türk Eğitim-Sen ile dört sendikanın aldığı eylem kararını garabet bir hükümle iptal ettiğini belirtti. Geylan, bu kararın hukuksuz olmasının yanı sıra sendika kanununa, anayasal haklara ve ILO kararları gibi evrensel kaidelere açıkça aykırı olduğunu ifade etti. Yargının görevinin sendikal hakları güvence altına almak olduğunu vurgulayan Geylan, mahkemelerin kamu işvereninin kolaylaştırıcısı olmadığını söyledi.

Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu'nun 08.01.2026 tarihinde aldığı eylem kararının iptali için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dava açıldı ve mahkeme ilk duruşmada kararı iptal etti. Geylan, kamu görevlilerinin sendika kurmasının yasalaştığından beri böyle bir iptalin görülmediğini, bu durumun sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamına geldiğini belirtti. Anayasa'nın 51. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesi gibi hükümlerle korunan sendikal hakların, bu kararla ihlal edildiğini savundu.

Ankara 4. İş Mahkemesi'nin kararının, sendikal eylemleri kısıtlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na müdahale yolu açtığını ifade eden Geylan, Türk Eğitim-Sen'in tüm hukuki yollara başvuracağını ve üyelerinin haklarını koruyacağını açıkladı. Sürecin sonuna kadar takip edileceğini vurgulayarak, yanlış hesabın döneceğini ve sendikal hakların mahkeme kararıyla ellerinden alınmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin Eylem Kararını İptal Etmesini Eleştirdi - Son Dakika

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
SON DAKİKA: Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin Eylem Kararını İptal Etmesini Eleştirdi - Son Dakika
