Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin Eylem Kararını İptal Etmesini Eleştirdi

Genel Başkan Talip Geylan, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin, Öğrenci Gelişim Raporlarının doldurulmasına yönelik Türk Eğitim-Sen ile dört sendikanın aldığı eylem kararını garabet bir hükümle iptal ettiğini belirtti. Geylan, bu kararın hukuksuz olmasının yanı sıra sendika kanununa, anayasal haklara ve ILO kararları gibi evrensel kaidelere açıkça aykırı olduğunu ifade etti. Yargının görevinin sendikal hakları güvence altına almak olduğunu vurgulayan Geylan, mahkemelerin kamu işvereninin kolaylaştırıcısı olmadığını söyledi.

Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu'nun 08.01.2026 tarihinde aldığı eylem kararının iptali için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dava açıldı ve mahkeme ilk duruşmada kararı iptal etti. Geylan, kamu görevlilerinin sendika kurmasının yasalaştığından beri böyle bir iptalin görülmediğini, bu durumun sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamına geldiğini belirtti. Anayasa'nın 51. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesi gibi hükümlerle korunan sendikal hakların, bu kararla ihlal edildiğini savundu.

Ankara 4. İş Mahkemesi'nin kararının, sendikal eylemleri kısıtlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na müdahale yolu açtığını ifade eden Geylan, Türk Eğitim-Sen'in tüm hukuki yollara başvuracağını ve üyelerinin haklarını koruyacağını açıkladı. Sürecin sonuna kadar takip edileceğini vurgulayarak, yanlış hesabın döneceğini ve sendikal hakların mahkeme kararıyla ellerinden alınmasına izin verilmeyeceğini söyledi.