Türk Eğitim-Sen, Öğretmenlerin Silahlı Saldırıya Uğramasını Protesto Ediyor - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen, Öğretmenlerin Silahlı Saldırıya Uğramasını Protesto Ediyor

Türk Eğitim-Sen, Öğretmenlerin Silahlı Saldırıya Uğramasını Protesto Ediyor

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İstanbul'da bir lisenin okul müdürünün öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini protesto etmek için Türk Eğitim-Sen öncülüğünde, 10 Mayıs Cuma günü okullarda iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu. Kahveci, şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, güvenlik sorununun çözülmesi ve şiddeti önleyici yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Türk Eğitim-Sen'in aldığı karar gereği, 9 Mayıs Perşembe günü öğretmenler ilk derslere girmeyecek ve cuma günü ise iş bırakma eylemi yapılacak.

08.05.2024 12:15
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için Türk Eğitim-Sen öncülüğünde, 10 Mayıs Cuma günü okullarda iş bırakma eylemi yapılacağını bildirdi.

Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Oktugan'a Allah'tan rahmet, öğrencilerine, eğitim camiasına ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Her türlü şiddetin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kahveci, "Hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımız, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, postacılarımız, zabıtalarımız, güvenlik görevlilerimiz sokak ortasında, kurumlarında, iş yerlerinde, görevleri başında darp ediliyor, hayatları ellerinden alınıyor. Böyle bir vandallığa izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumlarda bu tür hadiselerin önüne geçebilmek için güvenlik sorununun çözülmesi gerektiğine işaret eden Kahveci, bunun için okullarda yetkin güvenlik görevlisi kadrosunun tahsis edilmesi, kamu çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici ve faillere yönelik caydırıcı müeyyideleri içeren yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kahveci, şunları kaydetti:

"Türk Eğitim-Sen'in aldığı karar gereğince 9 Mayıs Perşembe günü kamu çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla öğretmenlerimiz ilk derslere girmeyecek, cuma günü ise iş bırakma eylemi yapılacaktır. Sendikamızın aldığı bu kararı destekliyor, imkanı olan tüm kamu çalışanlarımızın da bu haklı protestoya destek vermesini bekliyoruz.

Toplumumuzda kamu görevlilerimizin hak ettiği değeri ve saygıyı görmesi için yetkililerimizi gerekli tedbirleri almaya, eylem ve söylemlerinde daha hassas davranmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Önder Kahveci, İstanbul, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen, Öğretmenlerin Silahlı Saldırıya Uğramasını Protesto Ediyor - Son Dakika

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