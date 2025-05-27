Türk Filmleri Haftası Tunus'ta Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Tunus'ta düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında Türk sinemasının seçkin örnekleri izleyiciyle buluşuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, Tunus Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Tunus Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, 25 Mayıs'ta başladı.

Tunus'ta büyük ilgi gören Türk dizileri ve filmlerinin etkisini pekiştirmeyi amaçlayan film haftası, yapımcı ve yönetmenlerle izleyicileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen gösterimlerle Türk sinemasının evrensel dili aracılığıyla kültürler arası diyaloğun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tunus'un La Marsa bölgesinde yer alan L'Agora Sineması'nda gerçekleştirilen haftada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 5 film gösterime sunuluyor.

Gösterimler Ekin Koç'un söyleşisiyle sürecek

Etkinlik kapsamında bugüne kadar " Rafadan Tayfa: Kapadokya", "Gülizar" ve Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday" filmi Tunuslu sinemaseverlerle buluştu.

İlk gösterim olan "Rafadan Tayfa: Kapadokya"yı, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, yapımcı İsmail Fidan, "Gülizar"ın yönetmeni Belkıs Bayrak, misyon temsilcileri ve çok sayıda Tunuslu sinemasever takip etti.

Türk Filmleri Haftası, bugün başrolünde Ekin Koç'un yer aldığı "Bizim İçin Şampiyon" filmiyle sürecek. Gösterim öncesinde Tunus'taki Yunus Emre Enstitüsü'nde oyuncu Ekin Koç'un katılımıyla özel söyleşi düzenlenecek.

Etkinlik, 28 Mayıs'ta Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle sona erecek.