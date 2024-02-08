Sırbistan\'da düzenlenen Balkan Tekstil Fuarı\'na Türkiye\'den 30\'dan fazla firma katıldı

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 11'inci kez düzenlenen Balkan Tekstil Fuarı'na Türkiye'den 30'dan fazla firma katıldı.

Belgrad Fuar Merkezi'ndeki fuara, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve İtalya gibi çeşitli ülkelerden katılan 43 firma, ziyaretçilere tekstil ürünlerini tanıtacak.

Fuar açılışına, Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Zarko Malinovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Malinovic, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan'da yatırımların artmasının işsizlik sorunlarına çare olduğunu ve ülkenin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Malinovic, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmaları olduğunu ve bunun da Sırbistan'ın ticaret hacmine katkı sağladığını belirterek, fuarın hem ticarete hem de iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamasını diledi.

Belgrad Büyükelçisi Aksoy da iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını ve bu hacmin artmasına Sırbistan'da bulunan Türk tekstil firmalarının büyük katkı sağladığını belirtti.

Aksoy, Sırbistan ve Türkiye arasında hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini de aktardı.

Fuar, 10 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.