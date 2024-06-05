Türk Firmaları Atina'da Düzenlenen Gemicilik Fuarına Katıldı - Son Dakika
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Türk Firmaları Atina'da Düzenlenen Gemicilik Fuarına Katıldı

Türk Firmaları Atina\'da Düzenlenen Gemicilik Fuarına Katıldı

Atina'da düzenlenen Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı'na Türkiye'den çok sayıda Türk firması katılım sağladı. Türkiye, milli ve bireysel katılımlarla fuarda temsil edildi. Türk firmaları, Atina Büyükelçisi ve Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. Fuar kapsamında düzenlenen resepsiyonda ise sektör temsilcileri bir araya geldi. Türk katılımının, Türkiye'nin denizcilik sektörünün tanıtımına ve ikili ticaret hacmi hedefine önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor.

05.06.2024 00:13
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı'na Türkiye'den çok sayıda Türk firması katılım sağladı.

Atina'da iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gemicilik sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getiren fuarda Türkiye, hem milli katılımla hem de şirketler bazındaki bireysel katılımla temsil edildi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin (GYHİB) organizasyonunda kurulan 400 metrekarelik Türkiye'ye ait pavilyonda 14 Türk şirketi yer aldı. Bireysel katılımlarla birlikte fuara katılan Türk firması sayısı 69 oldu.

Türk firmalarını fuarda ziyaret eden Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis, kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Fuar kapsamında İMEAK DTO'nun organize ettiği "Türk Denizcilik Sektörü" resepsiyonunda ise dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri bir araya geldi.

Büyükelçi Erciyes, fuardaki Türk katılımını AA muhabirine değerlendirdi.

Posidonia Fuarı'nın dünyada denizcilik alanında düzenlenen en önemli fuarlardan biri olduğunu vurgulayan Erciyes, iki yılda bir Atina'da düzenlenen fuara Türkiye'den bugüne kadarki en yüksek katılım sağlandığını belirtti.

Erciyes,, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda denizcilik sektöründe çok büyük ilerlemeler kaydettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin deniz ticaret filosunun dünyada 12'inci sırada olduğunu belirten Erciyes, "Özellikle gemi inşa sektöründe de Türkiye önde gelen ülkeler arasında. Özellikle römorkor ve özel tip gemilerde. Dolayısıyla bu fuara katılım çok önemli. Ülkemizin denizcilik sektörünün tanıtımına katkıda bulunacaktır. Yunanistan'la ikili ilişkilerimize ve 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefimize önemli katkıda bulunacağını düşünüyoruz." dedi.

Katılımcılardan, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven ise Posedonia Gemicilik Fuarı'nın Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli bir araç olduğunu belirtti.

Seven, "Ülkemiz gemi ve yat imalatında ve ihracatında dünyada önemli bir yere sahip. Türkiye'nin özel maksatlı, özel yapım gemi statüsünde saydığımız römorkörlerde 2023 dünya şampiyonluğu var. Balıkçı teknelerinde de keza Türkiye dünya şampiyonu olmuştur. Özel maksatlı gemilerde hakikaten ülkemiz ön sıralarda yer alıyor." diye konuştu.

Fuarda temsil edilen Türk firmalarının sektördeki Yunan firmalarla da iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Seven, Türkiye'nin Yunanistan'a denizle ilgili ekipman ihracat ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Firmaları Atina'da Düzenlenen Gemicilik Fuarına Katıldı - Son Dakika

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