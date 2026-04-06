Türk Gemi Hürmüz Boğazı'nı Geçti
Türk Gemi Hürmüz Boğazı'nı Geçti

Türk Gemi Hürmüz Boğazı\'nı Geçti
06.04.2026 11:51
Bakan Uraloğlu, Ocean Thunder gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yaptığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan 'Ocean Thunder' isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu" dedi.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan 'Ocean Thunder' isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu" ifadelerini kullandı.

'156 PERSONELİMİZİN İNTİKALİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Söz konusu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısının 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısının da 8'e düştüğünü ifade eden Uraloğlu, "Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Enerji, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Gemi Hürmüz Boğazı'nı Geçti - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Gemi Hürmüz Boğazı'nı Geçti - Son Dakika
