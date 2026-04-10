Türk Hakemliğinin Düşüşü

10.04.2026 23:07
Sevgi Kılıç, Türk hakemliğinin Dünya Kupası'nda yer alamamasını yönetim hatalarına bağladı.

(ANKARA) - CHP Gençlik ve Spor Politikaları Kurul Başkanı Sevgi Kılıç yaptığı açıklamada, "Bir zamanlar uluslararası arenada söz sahibi olan Türk hakemliği, bugün Dünya Kupası'nda temsil edilemeyecek bir noktaya gerilemiştir. Bu durum tesadüf değil, yıllardır biriken yanlış yönetimlerin ve hatalı tercihler zincirinin sonucudur." açıklamasında bulundu

11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda toplam 42 farklı ülkeden 170 hakemin görev alacak. Gabon, Moritanya, El Salvador gibi Afrika, Asya ve Okyanusya ülkeleri hakemleri turnuvadada yer alacak fakat Türk hakemler turnuvaya davet edilmedi.

Türk hakemlerin turnuvaya davet edilmemesini üzerine açıklama yapan CHP Gençlik ve Spor Politikaları Kurul Başkanı Sevgi Kılıç şunları kaydetti:

"2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde A Milli Takımımızın 24 yıl aradan sonra yeniden sahne alması, Türk futbolu adına tarihi bir başarıdır. Ancak aynı organizasyonda Türkiye'den hiçbir hakemin görev almaması, bu başarıya düşen ciddi bir gölge olarak kayıtlara geçmiştir. Bir zamanlar uluslararası arenada söz sahibi olan Türk hakemliği, bugün Dünya Kupası'nda temsil edilemeyecek bir noktaya gerilemiştir. Bu durum tesadüf değil, yıllardır biriken yanlış yönetimlerin ve hatalı tercihler zincirinin sonucudur. FIFA kokartlı, uluslararası alanda saygınlık kazanmış isimlerin sistem dışına itilmesiyle başlayan süreç, bugün açık bir 'hakem erozyonu'na dönüşmüştür. Tecrübe yok sayılmış, liyakat geri plana atılmış, yetişen yeni hakemler ise Avrupa sahnesinde yeterli güveni ve sürekliliği sağlayamamıştır. Bunun doğal sonucu olarak Türk hakemleri üst düzey UEFA organizasyonlarında görev alamamış, Dünya Kupası listelerine de girememiştir."

"Bu gerileme, Türk hakemliğinin uluslararası itibarını zedelemiştir"

Daha da çarpıcı olan ise şudur, Türk hakemliğinin uluslararası alandaki en önemli markalarından biri olan ve 2014, 2018 yıllarında ülkemiz adına Dünya Kupası maçları yönetmiş olan Cüneyt Çakır, ülkemizde dışlanırken, bugün Gürcistan Hakem Komisyonu bünyesinde görev yaparak FIFA tarafından Dünya Kupası'na 'hakem eğitmeni ve yönetici' sıfatıyla davet edilmiştir. Bu tablo, sorunun bireylerde değil, yönetim anlayışında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu döneminde yaşanan bu gerileme, Türk hakemliğinin uluslararası itibarını zedelemiş, yılların birikimini kısa sürede aşındırmıştır. Bugün gelinen noktada, sahada mücadele eden bir milli takımımız var, ancak o sahayı yönetecek Türk hakemi yok. Bu çelişki kabul edilemez. Türk hakemliğinin yeniden ayağa kalkabilmesi için, liyakat esaslı bir yapı kurulmalı, uluslararası deneyime sahip isimler sisteme dahil edilmeli. Genç hakemlerin Avrupa'da aktif şekilde görev almasının önü açılmalıdır. Aksi takdirde bu tablo geçici değil, kalıcı bir çöküşün habercisi olacaktır."

Kaynak: ANKA

