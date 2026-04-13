Türk Halk Müziğinin Usta İsmi Yakup Esen, Kartal'da Türkülerle Anıldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu'nun uzun yıllar şefliğini üstlenen usta sanatçı Yakup Esen'i türkülerle andı. 2020 yılında hayata veda eden sanatçı için Soğanlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türk halk müziğinin usta ismi Yakup Esen, Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda türkülerle anıldı. Geceye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Belediye Meclis Üyesi Ali Aluç katıldı.

Koro Şefi ve Yakup Esen'in kardeşi Kemal Esen yönetiminde sahne alan topluluk, Türk halk müziğinden seçkin eserleri icra etti. Yaklaşık iki saat süren konserde, dinleyiciler türkülerle duygu dolu bir yolculuğa çıktı.

Koro şefi Kemal Esen'e anlamlı takdim

Gecenin finalinde Uçar ve Aluç, sergiledikleri başarılı performans dolayısıyla Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu adına Koro Şefi Kemal Esen ile Yakup Esen'in ablası ve "Zeyno Bacı" adıyla tanınan Türk halk müziği sanatçısı Naile Esen Uslu'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Uçar, "Kartal'ımızın yetiştirdiği, ömrünü müziğe ve ilçemizin kültür sanat hayatına adamış çok kıymetli Yakup Esen hocamızı rahmetle anıyoruz. Yakup Esen gibi kıymetli sanatçılarımızın bıraktığı mirasa sahip çıkmak bizim görevimizdir. Bu akşam burada bizlere bu eşsiz müzik ziyafetini sunan koro şefimiz Kemal Esen'e ve tüm ekibe şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.