Türk Hava Kuvvetleri'nden 115. Yıl Havacılık Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Hava Kuvvetleri'nden 115. Yıl Havacılık Festivali

Türk Hava Kuvvetleri\'nden 115. Yıl Havacılık Festivali
06.06.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında Çiğli'de Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. 6-7 Haziran tarihlerindeki etkinliklerde paraşüt atlayışları, GÖKBEY ve Türk Yıldızları gösterileri yer aldı.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. 6-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen, gençlerin havacılık kültürünü yakından tanımaları, milli savunma bilincinin geliştirilmesi ve Türk Havacılığının gurur verici mirasının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen festivale; öğrenciler, veliler, gaziler ve şehit aileleri, askeri personel katıldı.

Festivalin açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri ve eski komutanlarla birlikte Hava Harp Okulu Marşı'nı okudu. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçlarının pist üzerindeki geçişiyle devam etti. Orgeneral Kadıoğlu, geçiş yapan hava araçlarını selamladı. Festival kapsamında paraşüt atlayışları gerçekleştirildi, yerli ve milli genel maksat helikopteri GÖKBEY gösteri uçuşu yaptı, sonrasında personel kurtarma tatbikatı icra edildi. Festivalde gerçekleştirilen Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti.

Kaynak: DHA

Türk Hava Kuvvetleri, Etkinlikler, Havacılık, Gençlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Hava Kuvvetleri'nden 115. Yıl Havacılık Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama
Ermenistan’da eski bakanlara yolsuzluk operasyonu Ermenistan'da eski bakanlara yolsuzluk operasyonu

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:36
Sıcaktan bayıldılar Yıldız futbolculara hayatının şoku
Sıcaktan bayıldılar! Yıldız futbolculara hayatının şoku
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:54:22. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Hava Kuvvetleri'nden 115. Yıl Havacılık Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.