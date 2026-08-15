Türk Hava Kuvvetleri Estonya'da Görevde - Son Dakika
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Türk Hava Kuvvetleri Estonya'da Görevde

Türk Hava Kuvvetleri Estonya\'da Görevde
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Türk Hava Kuvvetleri, Estonya'da NATO misyonu kapsamında kritik görevini sürdürüyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlanan Türk Hava Kuvvetlerinin kritik görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde güven, görevde kararlılık. NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlanan Türk Hava Kuvvetlerimiz, kritik görevini kararlılıkla sürdürüyor. Gök vatanımızın çelik kanatları; 5 adet F-16 uçağımız ve 76 kahraman personelimizle, müttefik hava sahasının emniyetine katkı sağlarken Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırıyor. Görevimiz net, irademiz güçlü, kanatlarımız daima hazır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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