Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2024 Tatbikatına 3 F-16 ile katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2024 Tatbikatına 3 F-16 ile katılacak

Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2024 Tatbikatına 3 F-16 ile katılacak

Almanya'da düzenlenecek olan NATO Tiger Meet 2024 tatbikatına Türk Hava Kuvvetleri, 3 adet F-16 savaş uçağıyla katılacak. Tatbikata Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkeden farklı tiplerde 50'den fazla uçak ve 1100 personel katılacak. NATO Tiger Meet Tatbikatı, NATO üyesi ülkelerin birlikte çalışabilirliğini ve caydırıcı bir güç olarak hava gücünü göstermesi açısından önem taşıyor.

31.05.2024 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da bu yıl, NATO üyesi ve partner ülkelerden muharip hava unsurlarının katılımıyla düzenlenecek "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına Türk Hava Kuvvetleri de 3 F-16 savaş uçağıyla iştirak edecek.

Alman Hava Kuvvetlerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkeden farklı tiplerde 50'den fazla uçak ile 1100 personel katılacak.

Türkiye, tatbikata 3 adet F-16 savaş uçağıyla katılacak.

Arması "Kaplan" olan filoların oluşturduğu "NATO Tiger Association (NATO Kaplan Birliği)" tarafından 63 yıldır düzenlenen NATO Tiger Meet tatbikatına bu yıl Alman Hava Kuvvetleri ev sahipliği yapacak.

Almanya'nın kuzeyinde bulunan Jagel Hava Üssü'ndeki tatbikat, 3 Haziran'da başlayıp 14 Haziran'a kadar sürecek.

NATO Tiger Meet Tatbikatı, NATO üyesi ülkelerin birlikte çalışabilirliğini, aralarındaki bağı güçlendirmeyi ve caydırıcı bir güç olarak hava gücünü göstermesi açısından önem arz ediyor.

7 ve 10 Haziran tarihlerinde hava kuvvetleri, "Gözcü Günler"i adı verilen etkinlik için 1500 amatör fotoğrafçının alana girmesine izin verecek.

Fotoğrafçılar, Tornado, Eurofighter, Griepen, F-16 ve Rafale uçaklarının görselini çekme imkanına sahip olacak.

Ayrıca Jagel'de yeni konuşlandırılan Heron TP insansız hava aracının da tatbikat çerçevesinde uçurulması planlanıyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Almanya, Türkiye, Nato, Uluslararası, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2024 Tatbikatına 3 F-16 ile katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:21 Ciciş Kardeşler’den biri uçakta kabin memuruna saldırdı Ciciş Kardeşler'den biri uçakta kabin memuruna saldırdı
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 20:13:43. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2024 Tatbikatına 3 F-16 ile katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement