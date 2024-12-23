Türk Hava Kuvvetleri Romanya'da Eğitim Gerçekleştirdi

Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 F-16 ve 1 KC-135R uçağı, Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 F-16 ve 1 KC-135R uçağı, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından "Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri" ile eş güdümlü yürütülen "Esnek Caydırıcılık Seçenekleri" kapsamında, 19 Aralık'ta Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldı.

Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere de yer verildi.