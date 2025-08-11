Türk Hava Sahasında Rekor Uçuş Sayısı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 10 Ağustos 2025'te Türk hava sahasında 1873 transit uçuş ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk hava sahasında üst üste rekorlar. 2025'te gökyüzümüz rekorlarla dolu. 10 Ağustos 2025'te hava sahamızı kullanan bin 873 transit uçuş ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 9 Ağustos 2025'te ise 6 bin 330 toplam uçuş trafiği ile en yüksek günlük trafik sayısına ulaştık. Rekor gününde her 13,6 saniyede bir uçuş gerçekleşti. Bu yıl içinde 7 kez transit uçuş, 5 kez toplam trafik rekorumuzu yenileyerek gökyüzünde zirvede yerimizi güçlendirdik. Gökyüzünde istikrarın ve başarının adı; Türkiye" denildi.