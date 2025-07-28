Türk Hava Sahasında Tarihi Uçuş Rekoru

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıklarını belirterek, "1760 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. 6 bin 206 uçak trafiği ile toplam uçak trafiği rekorumuzu tazeledik" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hava sahasında iki yeni rekora imza atıldığını belirterek, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezimizin üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık" dedi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "27 Temmuz'da 1760 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 24 Temmuz 2025'te kaydedilen 1756 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık" açıklamasında bulundu.

'TÜRK HAVA SAHASI, MERKEZİ BİR KONUMA ULAŞTI'

Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "26 Temmuz 2025 tarihinde 6 bin 206 uçak trafiği ile bir başka tarihi başarıya daha imza attık. Bu rakamla birlikte, 19 Temmuz 2025'te kaydedilen 6 bin 133 toplam uçak trafiği rekorumuzu da tazeledik. Böylece; 2025 yılı içerisinde üst üste üç kez toplam trafik sayısında, 4 kez transit uçuş sayısında DHMİ kendi rekorunu tazeledi. Elde edilen bu veriler, Türk hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında önemli bir hava koridoru işlevi gördüğünü ve bölgesel hava trafiğinde merkezi bir konuma ulaştığını bir kez daha somut olarak göstermiştir" dedi.