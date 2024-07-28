Türk Hava Sahasında Yabancı Havayolu Şirketlerine Ait Paraların Suç Duyurusu Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Hava Sahasında Yabancı Havayolu Şirketlerine Ait Paraların Suç Duyurusu Yapılacak

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin en fazla hava trafik hizmeti veren ikinci ülke olmasına rağmen havayolu şirketlerinin ödediği ücrette 34'üncü sırada olduğunu belirterek, yabancı havayolu şirketlerinin kasasında kalan 225 milyar liranın suç duyurusuyla geri alınacağını açıkladı. EUROCONTROL'ün Türkiye'ye yaptığı ödemelerin düşük olduğunu belirten Yavuzyılmaz, Türkiye'nin EUROCONTROL üyesi ülkeler arasında en fazla hizmet veren ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, son 10 yılda 6 milyar 283 milyon euro zarar olduğunu ifade etti. Kontrolörler ise DHMİ'de yapılacak düzenlemeyi bekliyor ve seyrüsefer ile işletmenin ayrılması gerektiğini belirtiyor.

28.07.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin en fazla hava trafik hizmeti veren ikinci ülke olmasına rağmen havayolu şirketlerinin ödediği ücrette 34'üncü sırada olduğunu belirterek, "Türk hava sahasındaki hava seyrüsefer hizmet alıcılarının yüzde 68,87'sinin yabancı havayolu şirketleri olduğu dikkate alındığında, 225 milyar liranın büyük kısmı bu yabancı havayolu şirketlerinin kasasında kaldı. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) Türkiye'ye yaptığı ödemelerin olması gerekenden daha düşük olduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz, "EUROCONTROL üyesi 41 ülke arasında, her yıl Fransa'nın ardından 2'inci sırada en fazla hava trafik hizmeti veren ülke Türkiye olduğu halde, havayolu şirketlerinin ödediği uçak başı hava trafiği hizmet bedellerinde 34'üncü sırada" dedi.

Yavuzyılmaz, seyrüsefer hizmetlerinin maliyetinin EUROCONTROL tarafından karşılandığını ancak personel maaşları düşük tutulduğu için Türkiye'ye gelen paranın eksik olduğunu aktardı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkenin EUROCONTROL'e bildirdiği hava hizmetlerinin toplam maliyetinin, ülke hava sahasını kullanan uçaklardan tahsil edilmesiyle belirleniyor. Bu hizmetler; teknik yatırım, kule yapımı, inşaat, maaş tutarları, hizmetler, radar. AK Parti yeterli yatırımları yapmadığı ve personel maaşlarını düşük tutup EUROCONTROL'e o şekilde bildirdiği için, yıllardır havayolu şirketlerinin ödediği uçak başına hava seyrüsefer hizmet bedelleri çok düşük kalıyor."

"Güncel kurla zarar 225 milyar lira, suç duyurusunda bulunacağız"

Türkiye'nin EUROCONTROL üyesi ülkeler arasında en fazla hizmet veren ikinci ülke olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, son 10 yıldaki zararın 6 milyar 283 milyon euro olduğunu belirterek, "EUROCONTROL'ün her yıl aynı standartta ve yaklaşık aynı sayıda hava seyrüsefer hizmeti veren Fransa ve Türkiye'ye yaptığı ödemeler kıyaslandığında, 2013-2023 yılları arasında Türkiye'nin zararı 6 milyar 283 milyon euro. Güncel kurla  225 milyar lira. Türk hava sahasındaki hava seyrüsefer hizmet alıcılarının yüzde 68,87'sinin yabancı havayolu şirketleri olduğu dikkate alındığında, 225 milyar liranın büyük kısmı bu yabancı havayolu şirketlerinin kasasında kaldı. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Kontrolörler DHMİ'de yapılacak düzenlemeyi bekliyor

Hava Trafik Kontrolörleri ve ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN) dün konuya ilişkin ANKA'ya açıklama yapmıştı. Kontrolörler, Hazine'ye yük bindirmeden kontrolörlerin özlük haklarına alabileceklerini şu sözlerle aktardı:

"EUROCONTROL üyeleri arasında seyrüsefer ve işletmeyi ayırmayan tek ülke Türkiye. Aslında DHMİ'ye bağlı olmamalıyız. Biz pilotlarla eş iş yapıyoruz. EUROCONTROL seyrüsefer personelinin ücretlerini karşılıyor ancak bizim ülkemizde işletme hizmetleri ile seyrüsefer hizmetleri aynı kurum içinde yürütüldüğü için muhasebesinde sıkıntılar çıkıyor. Bir düzenlemeyle yapı diğer EUROCONTROL ülkelerindeki gibi ayrılır ve seyrüsefer idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş olarak yapılandırılırsa devlet Hazinesine bir yük olmayacak. Hatta böyle bir yapı kurulması halinde eşdeğer ülkelerdeki gibi hava trafik hizmetlerinden sağlanacak gelir artacak ve EUROCONTROL'ün Türkiye'ye ödeyeceği 1,5 milyar euronun bir kısmı gelir vergisi yoluyla doğrudan devlet Hazinesine aktarılacak."

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili, Türkiye, trafik, Dhmi, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Hava Sahasında Yabancı Havayolu Şirketlerine Ait Paraların Suç Duyurusu Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 14:15:02. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Hava Sahasında Yabancı Havayolu Şirketlerine Ait Paraların Suç Duyurusu Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement