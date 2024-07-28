Türk Hava Sahasında Yabancı Havayolu Şirketlerine Ait Paraların Suç Duyurusu Yapılacak

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(ANKARA) - CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin en fazla hava trafik hizmeti veren ikinci ülke olmasına rağmen havayolu şirketlerinin ödediği ücrette 34'üncü sırada olduğunu belirterek, "Türk hava sahasındaki hava seyrüsefer hizmet alıcılarının yüzde 68,87'sinin yabancı havayolu şirketleri olduğu dikkate alındığında, 225 milyar liranın büyük kısmı bu yabancı havayolu şirketlerinin kasasında kaldı. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) Türkiye'ye yaptığı ödemelerin olması gerekenden daha düşük olduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz, "EUROCONTROL üyesi 41 ülke arasında, her yıl Fransa'nın ardından 2'inci sırada en fazla hava trafik hizmeti veren ülke Türkiye olduğu halde, havayolu şirketlerinin ödediği uçak başı hava trafiği hizmet bedellerinde 34'üncü sırada" dedi.

Yavuzyılmaz, seyrüsefer hizmetlerinin maliyetinin EUROCONTROL tarafından karşılandığını ancak personel maaşları düşük tutulduğu için Türkiye'ye gelen paranın eksik olduğunu aktardı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkenin EUROCONTROL'e bildirdiği hava hizmetlerinin toplam maliyetinin, ülke hava sahasını kullanan uçaklardan tahsil edilmesiyle belirleniyor. Bu hizmetler; teknik yatırım, kule yapımı, inşaat, maaş tutarları, hizmetler, radar. AK Parti yeterli yatırımları yapmadığı ve personel maaşlarını düşük tutup EUROCONTROL'e o şekilde bildirdiği için, yıllardır havayolu şirketlerinin ödediği uçak başına hava seyrüsefer hizmet bedelleri çok düşük kalıyor."

"Güncel kurla zarar 225 milyar lira, suç duyurusunda bulunacağız"

Türkiye'nin EUROCONTROL üyesi ülkeler arasında en fazla hizmet veren ikinci ülke olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, son 10 yıldaki zararın 6 milyar 283 milyon euro olduğunu belirterek, "EUROCONTROL'ün her yıl aynı standartta ve yaklaşık aynı sayıda hava seyrüsefer hizmeti veren Fransa ve Türkiye'ye yaptığı ödemeler kıyaslandığında, 2013-2023 yılları arasında Türkiye'nin zararı 6 milyar 283 milyon euro. Güncel kurla 225 milyar lira. Türk hava sahasındaki hava seyrüsefer hizmet alıcılarının yüzde 68,87'sinin yabancı havayolu şirketleri olduğu dikkate alındığında, 225 milyar liranın büyük kısmı bu yabancı havayolu şirketlerinin kasasında kaldı. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Kontrolörler DHMİ'de yapılacak düzenlemeyi bekliyor

Hava Trafik Kontrolörleri ve ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN) dün konuya ilişkin ANKA'ya açıklama yapmıştı. Kontrolörler, Hazine'ye yük bindirmeden kontrolörlerin özlük haklarına alabileceklerini şu sözlerle aktardı:

"EUROCONTROL üyeleri arasında seyrüsefer ve işletmeyi ayırmayan tek ülke Türkiye. Aslında DHMİ'ye bağlı olmamalıyız. Biz pilotlarla eş iş yapıyoruz. EUROCONTROL seyrüsefer personelinin ücretlerini karşılıyor ancak bizim ülkemizde işletme hizmetleri ile seyrüsefer hizmetleri aynı kurum içinde yürütüldüğü için muhasebesinde sıkıntılar çıkıyor. Bir düzenlemeyle yapı diğer EUROCONTROL ülkelerindeki gibi ayrılır ve seyrüsefer idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş olarak yapılandırılırsa devlet Hazinesine bir yük olmayacak. Hatta böyle bir yapı kurulması halinde eşdeğer ülkelerdeki gibi hava trafik hizmetlerinden sağlanacak gelir artacak ve EUROCONTROL'ün Türkiye'ye ödeyeceği 1,5 milyar euronun bir kısmı gelir vergisi yoluyla doğrudan devlet Hazinesine aktarılacak."