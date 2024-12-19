Türk Hava Yolları'ndan Guinness Dünya Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Hava Yolları'ndan Guinness Dünya Rekoru

Türk Hava Yolları\'ndan Guinness Dünya Rekoru

Türk Hava Yolları, 120 aktif rotasıyla 'En Çok Ülkeye Uçan Havayolu' unvanını kazanarak Guinness Dünya Rekoru'na adını yazdırdı. Rekor sertifikası, Şili'ye yapılan ilk uçuş sonrası verildi.

19.12.2024 20:49  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYANIN en çok noktasına uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, en yakın rakibine 30 ülkelik bir fark atarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları, bu başarısını şimdi de Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi. Milli bayrak taşıyıcı "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu (Most Countries Flown to by an Airline)" unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı. Rekor sertifikası, bugün, Türk Hava Yolları'nın Şili'ye yaptığı ilk uçuşun ardından Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı'nda takdim edildi. Törene, Türk Hava Yolları yöneticileri ve Guinness Dünya Rekorları yetkilileri katıldı. Guinness Dünya Rekorları'nın değerlendirme kriterlerine göre Türk Hava Yolları, yalnızca son 12 ayın aktif rotalarını yansıtan 120 ülkeye uçuşla rekor kırdı. Bununla birlikte, geçici olarak askıya alınan rotalar ve bugün Şili'ye yapılan ilk uçuş dahil olmak üzere, Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı artık 131 ülkeyi kapsıyor.

MUTLULUK DUYUYORUZ

Rekor hakkında açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün başlattığımız en yeni rotamız olan Şili, Santiago'da olmaktan ve "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu" unvanını burada almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ayrıcalığa on yıldan fazla süredir sahip olan tek havayolu olarak, uçuş ağımızın gücünü gururla sergiliyor ve dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz" dedi.

THY'Yİ TEBRİK EDİYORUZ

Guinness Dünya Rekorları™ MENA ve Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise "Bugün, dünyayı birbirine bağlamaya olan kararlılığı ile havacılıkta vizyon ve mükemmelliği örnekleyen Türk Hava Yolları için seçkin bir dönüm noktasına imza atıyoruz. Bu olağanüstü başarı, diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası destinasyona ulaşarak küresel havacılık ortamındaki hayati rolünü teyit ediyor. Türk Hava Yolları'nı bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Dünya, Şili, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları'ndan Guinness Dünya Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:32:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Hava Yolları'ndan Guinness Dünya Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.