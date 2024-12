Türk Hava Yolları\'ndan Guinness Dünya Rekoru

Güncel

DÜNYANIN en çok noktasına uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, en yakın rakibine 30 ülkelik bir fark atarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları, bu başarısını şimdi de Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi. Milli bayrak taşıyıcı "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu (Most Countries Flown to by an Airline)" unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı. Rekor sertifikası, bugün, Türk Hava Yolları'nın Şili'ye yaptığı ilk uçuşun ardından Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı'nda takdim edildi. Törene, Türk Hava Yolları yöneticileri ve Guinness Dünya Rekorları yetkilileri katıldı. Guinness Dünya Rekorları'nın değerlendirme kriterlerine göre Türk Hava Yolları, yalnızca son 12 ayın aktif rotalarını yansıtan 120 ülkeye uçuşla rekor kırdı. Bununla birlikte, geçici olarak askıya alınan rotalar ve bugün Şili'ye yapılan ilk uçuş dahil olmak üzere, Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı artık 131 ülkeyi kapsıyor.

MUTLULUK DUYUYORUZ

Rekor hakkında açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün başlattığımız en yeni rotamız olan Şili, Santiago'da olmaktan ve "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu" unvanını burada almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ayrıcalığa on yıldan fazla süredir sahip olan tek havayolu olarak, uçuş ağımızın gücünü gururla sergiliyor ve dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz" dedi.

THY'Yİ TEBRİK EDİYORUZ

Guinness Dünya Rekorları™ MENA ve Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise "Bugün, dünyayı birbirine bağlamaya olan kararlılığı ile havacılıkta vizyon ve mükemmelliği örnekleyen Türk Hava Yolları için seçkin bir dönüm noktasına imza atıyoruz. Bu olağanüstü başarı, diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası destinasyona ulaşarak küresel havacılık ortamındaki hayati rolünü teyit ediyor. Türk Hava Yolları'nı bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.