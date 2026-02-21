Türk Hayır Kurumlarından Gana'ya Ramazan Yardımı

Türk hayır kurumlarından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR), ramazan dolayısıyla Gana'daki cezaevlerine gıda yardımında bulundu.

Gana İçişleri Bakanı Muntaka Mohammed-Mubarak, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türk hayır kurumları tarafından ramazan ayı dolayısıyla mahkumlara dağıtılmak üzere gıda bağışı yapıldığını bildirdi.

Mohammed-Mubarak, bağışın Türk hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Gana Milli Cami ve Külliyesi'nde teslim edildiğini belirterek, yardımın mahkumların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yardımlardan dolayı Türk hükümeti ve Türk hayır kurumlarına teşekkür eden Mohammed-Mubarak, bakanlık olarak mahkumların sağlık ve refahının korunmasına öncelik verdiklerini vurguladı.

Mohammed-Mubarak ayrıca Gana ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını yineledi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gana Koordinatörü Remzi Şeker ise bağışın ramazan ayı kapsamında yürütülen yardım faaliyetlerinin bir parçası olduğunu söyleyerek, ihtiyaç sahiplerine destek sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Merkezi Türkiye'de bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve İSAR, Gana'da yetimler, dullar ve mahkumlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik gıda, giysi ve tıbbi yardım faaliyetleri yürütüyor.