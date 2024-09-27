Türk İhracatında Yeni Rekor: Ortadoğu'ya Yüzde 46 Artış

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Son dönemde rekorlara imza atan Türk ihracatçılar, rotalarını Yakın ve Orta Doğu'ya çevirirken buralardaki ülkelere satış yapan girişim sayısı 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 46 artarak 77 bin 70'e yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 2023 yılında 139 bin 349 girişim ihracat, 252 bin 908 girişim ithalat yaptı.

Bu girişimlerin yüzde 49,5'i tek ülkeye satış gerçekleştirirken yüzde 14,4'ü iki ülkeye ihracata imza attı. 20 ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı yüzde 4,1 iken bu girişimlerin dış satımdaki payı yüzde 56,3 oldu.

Dış ticaret verileri ülke gruplarına göre incelendiğinde ise Yakın ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapan girişim sayısındaki artış dikkati çekti.

Söz konusu bölgeye ihracat yapan girişim sayısı 2022 yılında 52 bin 682 iken geçen yıl 77 bin 70'e yükseldi. Böylece Yakın ve Orta Doğu ülkelerine mal ve ürün gönderen girişim sayısı bir yılda yüzde 46 artış gösterdi.

Yakın ve Orta Doğu, Avrupa'yı geçti

Bu artışla Yakın ve Orta Doğu, 2023 yılında en çok girişimin ihracat yaptığı ülke grubu olarak kayıtlara geçti. Söz konusu bölge, en çok girişimin ihracat yaptığı ülke grupları sıralamasında, daha önce Avrupa Birliği'nin (AB) ardından ikinci sırada yer alıyordu. AB'ye ihracat yapan girişim sayısı 2022'de 61 bin 257 iken geçen yıl 60 bin 106 olmuştu.

Yakın ve Orta Doğu ülke grubuna yapılan ihracatın tutarı ise geçen yıl 45 milyar 555 milyon 321 bin dolara çıktı. Bir önceki yıl söz konusu bölgeyle yapılan ihracat 44 milyar 970 bin 680 olarak hesaplanmıştı.

Faaliyet türlerine göre incelendiğinde, Yakın ve Orta Doğu ülkeleriyle en çok ihracat, ticaret sektöründeki girişimler tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu bölgeyle ihracat yapan girişim sayısı 2022'de 25 bin 647 iken geçen yıl 44 bin 542'ye ulaştı.

Aynı dönemde, 21 bin 270 olan ihracat yapan sanayi sektörü girişim sayısı 24 bin 463'e, diğer sektör girişim sayısı da 5 bin 765'ten 8 bin 65'e yükseldi.

Siyasi ve diplomatik ilişkiler, ekonomik işbirliklerine de yansıyor

Türkiye, son yıllarda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgede yaşanan olumsuz olaylara karşın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkelerle ilişkilerini yoğunlaştırmış ve imzaladığı anlaşmalarla yeni işbirliği kapıları açmıştı.

Siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi girişimler için de yeni fırsatları beraberinde getirmiş oldu. Bu durum, bölgeye ihracat yapan girişimlerin sayısına da yansıdı.