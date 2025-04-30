TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

TÜRK-İŞ, nisan 2025'te 4 kişilik aile için açlık sınırını 24.035 TL, yoksulluk sınırını 78.292 TL olarak belirledi.

30.04.2025 12:23
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TÜRK-İŞ, nisan ayında 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 24 bin 35 lira, "yoksulluk sınırı"nı 78 bin 292 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Nisan 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, nisan ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 24 bin 35 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 78 bin 292 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 31 bin 142 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,78 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 35,60 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 51,58'i buldu.

Süt fiyatı değişmedi

Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta, süt fiyatı bu ay değişmedi. Peynir fiyatında market bazlı fiyat değişikliklerinin olduğu fakat bu durumun peynirin ortalama fiyatını çok etkilemediği tespit edildi. Yoğurt fiyatlarında ise dikkati çeken önemli bir değişiklik olmadığı gözlemlendi.

Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller ürünlerinin bulunduğu grupta, kuzu etinin kilogram fiyatında geçen aya göre yüzde 4,5 oranında artış olduğu görüldü.

Geçen yılın nisan ayından bu yana yumurtanın adet fiyatının iki kat artış gösterdiği tespit edildi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmeğin fiyatı değişmedi.

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta, tereyağı ve ayçiçeği yağı fiyatlarında bir miktar artış olurken, diğer ürünlerin fiyatları aynı kaldı.

Çay ve ıhlamur fiyatı değişmezken, şeker ve bal fiyatlarında yüzde 2 oranında bir artış tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı - Son Dakika

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