TÜRK-İŞ: Aile için açlık sınırı 22 bin lira - Son Dakika
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TÜRK-İŞ: Aile için açlık sınırı 22 bin lira

4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırları ocak ayında sırasıyla 22 bin ve 72 bin lira.

31.01.2025 13:51
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TÜRK-İŞ, ocak ayında 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 22 bin 131 lira, "yoksulluk sınırı"nı 72 bin 88 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın ocak 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 22 bin 131 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 72 bin 88 lira hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 47,06 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 60,30'u buldu.

Yoğurt fiyatı yüzde 11,5 arttı

Ocak ayında süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında artış yaşanırken, en yüksek artış yüzde 11,5 ile yoğurtta oldu.

Dana kıyma, kuşbaşı eti, tavuk eti ve balık fiyatlarında artış gözlenirken yumurtanın fiyatı yüzde 3 arttı.

Sebze ortalama kilogram fiyatı 52,17 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 58,93 lira oldu.

Ankara'da 200 gram ekmek, yeni yılın ilk ayından itibaren yüzde 20 zamla 12,50 liradan satılırken un fiyatında değişiklik olmadı.

Pirinç, bulgur, makarna ve irmik grubunda en fazla fiyatı artışı yüzde 9 ile pirinçte yapıldı.

Zeytinyağı fiyatı değişmezken margarin ve tereyağı fiyatına zam yapıldığı tespit edildi.

Çayın kilogram fiyatı sabit kalırken pekmez, reçel ve balın fiyatı bu ay da arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ: Aile için açlık sınırı 22 bin lira - Son Dakika

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