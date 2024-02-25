TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Kavlak'ın ailesi, yakınları, bakanlar ve sendika temsilcileri katıldı. Törende yapılan konuşmalarda Kavlak'ın sendikacılıkta önemli bir figür olduğu vurgulandı.

25.02.2024 13:49  Güncelleme: 13:50
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Kavlak'ın ailesi, yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, TÜRK-İŞ yöneticileri ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile çok sayıda Türk Metal Sendikası üyesi katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, "Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Gerçekten yeri doldurulamaz bir sendikacıydı. Doğru, dürüst ve ilkeliydi. Allah mekanını cennet etsin." dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da Kavlak'ın 20 yıllık yol arkadaşı olduğunu belirterek, "Benim dağ gibi arkamda duran, sırrımı anlattığım kardeşimdi. Pevrul kardeşim adil ve merhametliydi. Metal işçisi için, Türk işçisi için sabahlara kadar mücadele ederdi." diye konuştu.

"Çok zamansız, çok erken bir ayrılık oldu"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, Pevrul Kavlak'ın ülkeye, sendikasına ve Türk sanayisine büyük katkıları olan özel bir insan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Mükemmel, pırıl pırıl bir hayat geride bıraktı. Çok detaycı, çok özenliydi. İşçinin bir kuruş emeğini masada bırakmayan bir lider kaybettik. 'Sözleşme bitmeden vefat etmeyeceğim' demişti bana, bu son sözünü de tuttu. Çok zamansız, çok erken bir ayrılık oldu. Bize düşen onun ülkeye katkı amaçlı davasını devam ettirmektir."

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Kavlak'ın bilge bir lider olduğunu ifade ederek, "Pevrul Kavlak'ı unutmak mümkün değil. Bundan sonra onun çizdiği yolda, onun bize öğrettiği fikirler doğrultusunda, bize emanet ettiği her şeye el birliğiyle sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

62 yaşında hayatını kaybeden Pevrul Kavlak'ın Türk bayrağı ve Türk Metal Sendikası bayrağına sarılı tabutuna, törene katılanlar tarafından karanfiller atıldı.

Törenin ardından Kırıkkale'ye gönderilen Kavlak'ın cenazesi, ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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