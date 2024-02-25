TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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Ankara'da dün yaşamını yitiren TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak için bugün Onursal Başkanı olduğu Türk Metal Sendikası Genel Merkezi önünde cenaze töreni düzenlendi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, dün, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak için bugün, saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde tören düzenlendi.

Törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, TÜRK-İŞ yönetimi, Türk Metal Sendikası yönetimi ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Törende konuşan Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"Pevrul Ağabeyimizi dün gece kaybettik. Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Gerçekten yeri doldurulamaz bir sendikacıydı. Doğru, dürüst, ilkeliydi. En son hastane ziyaretimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte geçmiş olsun dileklerinde bulunduk ailesine. Allah mekanının cennet eylesin. Aileye sabırlar diliyorum."

TÜRK -İŞ Başkanı Ergün Atalay ise şöyle konuştu:

"Biz sendikacılar dünyaya geldiğimiz zaman yorgun geliyor ve yorgun gidiyoruz. Biz ülke yönetmiyoruz. Biz toplumun seçimle başına getirdiği sendikacılarız. Zaman zaman söylemediğimiz, yapmadığımız, düşünmediğimizin bedellerini ödemeye devam ediyoruz. Bu kardeşim adildi, merhametliydi. Bu kardeşim metal işçisi için, Türk işçisi için beş kuruş için sabahlara kadar mücadele ederdi. Onun için benim dağ gibi arkamda duran, sırrımı anlattığım kardeşimdi."

Kavlak, ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.