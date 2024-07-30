TÜRK-İŞ, Temmuzda Açlık ve Yoksulluk Sınırlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜRK-İŞ, Temmuzda Açlık ve Yoksulluk Sınırlarını Açıkladı

TÜRK-İŞ, Temmuz ayı için 4 kişilik aile için açlık sınırını 19 bin 234 lira, yoksulluk sınırını ise 62 bin 653 lira olarak hesapladı. Araştırmaya göre, gıda harcaması için yapılması gereken asgari tutar yüzde 1,34 artış gösterdi. Ayrıca, bazı gıda ürünlerinde fiyat artışı tespit edildi.

30.07.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ, temmuzda 4 kişilik aile için açlık sınırını 19 bin 234 lira, yoksulluk sınırını 62 bin 653 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Temmuz 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, temmuzda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 19 bin 234 lira 43 kuruş oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 62 bin 652 lira 87 kuruş hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 901 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,34 olarak gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99'u buldu.

Araştırmada yer alan bilgilere göre, süt, yoğurt, peynir ürünlerinin fiyatında haziranda da olduğu gibi önemli değişiklik görülmedi.

Dana eti fiyatında değişiklik olmazken, kuzu eti fiyatı 35 lira arttı, tavuk eti fiyatında düşüş oldu. Birkaç aydır gerileyen yumurtanın adet fiyatında ise bu ay artış tespit edildi.

Kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimeğin kilogram fiyatında 1 liralık artış oldu.

Temmuzda, ortalama sebze kilogram fiyatı 32 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 64 lira olarak hesaplandı.

Ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında ciddi artış olmazken, siyah zeytin fiyatı yüzde 6, yeşil zeytin fiyatı yüzde 10 arttı.

Çayın fiyatında bir miktar artış, şeker fiyatlarında ise kısmi düşüş tespit edildi.

Baharat ürünlerinin fiyatı ortalama yüzde 8, çayın kilogram fiyatı yüzde 9, balın kilogram fiyatı yüzde 6,5 arttı, şeker ve reçel fiyatlarında ise kısmi artış görüldü.

Kaynak: AA

açlık sınırı, Yoksulluk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ, Temmuzda Açlık ve Yoksulluk Sınırlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:06 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:40 Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL’ye satıldı Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL'ye satıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 11:31:13. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ, Temmuzda Açlık ve Yoksulluk Sınırlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement