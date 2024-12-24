TÜRK-İŞ'ten İSG ve Denetim Talebi - Son Dakika
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TÜRK-İŞ'ten İSG ve Denetim Talebi

TÜRK-İŞ, iş kazalarına karşı önlemler alınmasını ve İSG denetimlerinin artırılmasını istedi.

24.12.2024 17:46
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TÜRK-İŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu'nun "çok tehlikeli" işlerdeki yüksek riskler dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, İSG denetimlerinin artırılmasını, bu alandaki ihlal ve ihmallerin daha ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iş kazası ve meslek hastalıklarının, çalışma hayatının en büyük sorunu olduğu vurgulanarak, dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon işçinin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Türkiye'de ise her gün yaklaşık 4-5 çalışanın, iş kazasında yaşamını yitirdiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Biz her iş kazasının ardından 'bu son olsun, gerekli tedbirler alınsın' dedikçe yaşanan acılar son bulmuyor. Balıkesir'deki patlamayla ilgili inceleme ve soruşturma titizlikle yürütülmeli. İhmali olanlar bedel ödemeli. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 'çok tehlikeli' işlerdeki yüksek riskler de dikkate alınarak gözden geçirilmeli. İSG denetimleri artırılmalı, bu alandaki ihlal ve ihmaller daha ağır bir şekilde cezalandırılmalı."

Açıklamada, Balıkesir'deki patlamada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güvenlik, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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