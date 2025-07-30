TÜRK-İŞ'ten Kamu İşçilerine Zam Talebi

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmelerine ilişkin, Bakan 18 Temmuz'da heyetleri topladı. Türkiye kamuoyuna; 'İlk 6 ay zam teklifi yüzde 24. İkinci 6 ay gerçekleşen enflasyon, üçüncü ve dördüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon oranında zam' dedi. Bunu devlet yerine getirsin. Devletin, verdiği sözden 'caydım' deme şansı yok. Grevin zamanı belli, günü belli, saati belli; uygulama günü geldiği zaman uyguluyoruz" dedi.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadı. Grev kararı alan TÜRK-İŞ, üyeleriyle konfederasyonun genel merkezinde bir araya geldi. İşçiler, sloganlar eşliğinde baretlerini yere vurarak süreci protesto etti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, dün gerçekleşen görüşmede, daha önce enflasyona bağlı bırakılan zam teklifinin ikinci 6 ay için yüzde 11, ikinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 10, son 6 ay için de yüzde 6 olarak yapılmasına ilişkin, Bakan kendisi, 18 Temmuz'da heyetleri topladı. Türkiye kamuoyuna; 'İlk 6 ay zam teklifi yüzde 24. İkinci 6 ay gerçekleşen enflasyon, üçüncü ve dördüncü altı ay gerçekleşen enflasyon oranında zam' dedi. Bunu kim dedi Türkiye Cumhuriyeti'nin Çalışma Bakanı dedi. Sayın Bakanın açıklamaları her yerde var dedi.

'BU ÜLKEDE İŞÇİ HAREKETİNİN BUZKIRAN GEMİSİYİM'

Atalay, alım gücünün düştüğünü belirterek, Bize diyorlar ki 35-40 bin lira alıyorsunuz. Öyle büyük para ki bin dolar. Yazıklar olsun. Kira 25 bin lira, limon 25 lira, su 80 lira, lahmacun 350 lira. Utanmadan bunun neresini konuşuyoruz Ülkede şu anda yangınlar devam ediyor. Yangın bölgesinde orman işçileri var. Devlet Su İşleri işçileri var, enerji işçileri var, Karayolları işçileri var. Terör bölgesinde bundan 15 gün evvel şehitlerimiz oldu. Zonguldak'taki madenciler gitti. Mağaradan onlar çıkardı onlar. Grevin zamanı belli, günü belli, saati belli, uygulama günü geldiği zaman uyguluyoruz. Şu anda yetkisini düşüren sendikalar var bizim dışımızda. Günü gelmiş, yetkisini düşürüyor. Adam ağzını açmıyor. İşçisi var orada 250 bin, 300 bin tane ağzını açmıyor, konuşmuyor. Kim konuşuyor Ben burada, bu ülkede işçi hareketinin buzkıran gemisiyim. Yahu biz ne karar aldıysak siz ona uymak mecburiyetindesiniz. Şimdi bu konuşulanlarla ilgili aradan 10 gün geçti; bu devletin resmi yazısı, Çalışma Bakanlığı'nın yazısı, bakanın altında imzası var. Hepsi burada yazıyor bu konuştuklarımızın. Bunu devlet yerine getirsin. Devletin verdiği sözden 'caydım' deme şansı yok ifadelerini kullandı.

'BİZ BU ÜLKENİN EMEKÇİLERİYİZ'

Alınan karardan vazgeçmeyeceklerine vurgu yapan Atalay, Bakan ayın 18'inde ne dediyse ben aynı noktadayım. Gram kıpırdamam haberiniz olsun. Geri dönüş yok. Depremde varız, selde varız, afette varız, yangında varız, bizim 3 kuruşumuzdan ne istiyorsunuz Şu anda kamuoyuna çıkıp, 'Bunlar 50 bin lira alıyor, 60 bin lira alıyor' diyorlar. Denizin içinde kaynak yapıyoruz, yerin altında ölüyoruz, sabah lağımınızı, pisliğinizi temizliyoruz. Kapınızı açıyoruz, çoluğunuza, çocuğunuza hizmet ediyoruz. Bizi başkalarıyla niye mukayese ediyorsunuz Biz bu ülkenin emekçileriyiz diye konuştu.