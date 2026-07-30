TÜRK-İŞ'ten Vergi ve Asgari Ücret Talepleri - Son Dakika
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TÜRK-İŞ'ten Vergi ve Asgari Ücret Talepleri

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TÜRK-İŞ, vergi yükünün hafifletilmesini ve asgari ücretin adil belirlenmesini talep etti.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ücretliler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi ve vergi dilimlerinin çalışanları mağdur etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği bildirdi.

TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ndeki Başkanlar Kurulu toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'te çalışan ve aylardır kıdem tazminatları ile ücret alacakları ödenmeyen Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi maden işçilerinin Ankara'da başlattığı hak arama mücadelesinin kararlılıkla desteklendiği belirtildi.

İşverenin tutumunun hukuka ve vicdana aykırı olduğu vurgulanan bildiride, "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaşanan bu ağır mağduriyet karşısında yetkilileri derhal göreve ve yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır. Maden işçilerimiz yalnız değildir. TÜRK-İŞ, hakları eksiksiz şekilde ödeninceye kadar Türkiye Maden-İş Sendikamızın ve madenci kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Gelir dağılımında "artarak devam eden bozulma" olduğu savunulan bildiride, sermayenin gelir dağılımından aldığı pay giderek artarken, emeğiyle geçinen, dar gelirli ve emekli kesimin alım gücünün gerilediği belirtildi.

Bu durumun, sosyal adaleti zedelediği ifade edilen bildiride, "Başta ücret politikaları olmak üzere tüm ekonomik ve sosyal politikalar adil gelir dağılımını esas alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir." değerlendirmesine yer verildi.

Vergi sisteminin, çalışanların üzerindeki yükü ağırlaştırdığı kaydedilen bildiride, "Vergide adaletin sağlanması en temel taleplerimizden biridir. Ücretliler üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli, vergi dilimleri çalışanları mağdur etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli ve az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını esas alan adil bir vergi sistemi tesis edilmelidir." denildi.

"Bölgesel asgari ücreti kesin bir dille reddetmekteyiz"

Bildiride, son dönemde bölgesel asgari ücret uygulamasının yeniden gündeme getirildiği hatırlatılarak, "TÜRK-İŞ olarak, asgari ücretin, işçi kesiminin iradesini yansıtan bir yapıyla belirlenmesini ve insan onuruna yakışır bir düzeyde, ülke genelinde eşit ve adil biçimde uygulanmasını savunmakta, bölgesel asgari ücreti kesin bir dille reddetmekteyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sendikal örgütlenmenin önündeki yasal ve uygulamadan kaynaklı engellerin olduğu savunulan bildiride, çalışma mevzuatının Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarıyla tam uyumlu hale getirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin etkin biçimde korunması ve sendikasızlaştırma girişimlerine karşı caydırıcı düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi talebine yer verildi.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadroya geçirilen işçilerin yaşadığı sorunların tam anlamıyla çözülemediği belirtilen bildiride, söz konusu işçilerin tüm özlük haklarına ilişkin eksikliklerin giderilmesi talep edildi.

Bildiride, kamuda taşeron işçi istihdamına tamamen son verilmesi gerektiği kaydedildi.

Yüksek Hakem Kurulunun temsil adaleti ve demokratik katılım ilkeleri açısından yetersizlikler barındırdığı savunulan bildiride, Kurulun yapısının temsilde adaleti sağlayacak şekilde değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Çıraklık ve stajyerlikte geçen sürelerin emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebinin yer aldığı bildiride, özel sektör iş yerlerinde banka promosyon sözleşmelerinden elde edilen tüm tutarların eksiksiz biçimde çalışanlara aktarılması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

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