TÜRK-İŞ ve Koop-İş Sendikası, Derimod'a toplu sözleşme çağrısı yaptı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ ve Koop-İş Sendikası, Derimod'a toplu sözleşme çağrısı yaptı

TÜRK-İŞ ve Koop-İş Sendikası, Derimod\'a toplu sözleşme çağrısı yaptı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Derimod'un işçilerini sendikadan istifa ettirmesine tepki göstererek, çalışanların sendikal tercihlerine saygı duyulmasını ve toplu sözleşme müzakerelerine başlanmasını istedi. Alemdar, işverenin yasa dışı faaliyetlerde bulunarak sendikalı çalışanları baskı altına aldığını ve yargıya başvurduğunu belirtti. Sendika olarak mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Alemdar, her türlü yasal ve meşru eyleme başvuracaklarını ifade etti.

04.05.2024 11:55
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, işçilerini sendikadan istifa ettiren Derimod'a, çalışanların sendikal tercihlerine saygı duyarak onların hak ve çıkarları için toplu sözleşme müzakerelerine başlaması çağrısında bulundu.

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, Koop-İş Sendikasının bir süre önce söz konusu şirketin mağazalarında örgütlenerek çoğunluğu sağladığını anımsattı.

Bunun üzerine sendikalı çalışanların, işverenin tepkisiyle karşılaştığını belirten Alemdar, işverenin, işçilerin bu yasal hakkını yasa dışı faaliyet olarak göstererek çeşitli baskılarla üyelerini sendikadan istifa ettirdiği iddiasında bulundu.

İşverenin iş yerine danışıklı işçi aldığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını da yanlış yönlendirmeye çalıştığını ifade eden Alemdar, sendika olarak bakanlığa yaptıkları başvuru sonucu çoğunluk tespitini aldıklarını aktardı.

Alemdar, bunun üzerine işverenin yargıya başvurduğunu ve ilk duruşmanın 7 Mayıs'ta yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan Derimod işverenine çağrıda bulunuyoruz, gelin, örgütlü topluma, çalışanların sendikal tercihlerine ve devletimizin kurumlarının kararlarına saygı duyun, çalışma barışının bozulmasına izin vermeyin. Sosyal diyalog ilkeleri çerçevesinde, IKEA, H&M, Metrogross Market, Nike, Puma, Adidas, Ralph Lauren, Yalıspor, LEVI'S, Ecco gibi örgütlü olduğu iş yerlerinde, üyesine olduğu kadar iş yerlerine de sahip çıkan, değer katan, verimliliğini artıran Koop-İş ile uzlaşın, çalışanların hak ve çıkarları için bir adım atarak toplu sözleşme müzakerelerine başlayın. Sendika karşıtı bu tavır, alanında büyük bir isme sahip olan, borsada işlem gören halka arz olmuş bir firmaya yakışmıyor."

Sendika olarak, ilgili iş yeri çalışanları adına yürüttükleri mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Alemdar, bunun için her türlü yasal ve meşru eyleme başvuracaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ ve Koop-İş Sendikası, Derimod'a toplu sözleşme çağrısı yaptı - Son Dakika

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