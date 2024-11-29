Türk Kadın İlk Kez BM Gıda Komitesine Başkan Yardımcısı Seçildi - Son Dakika
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Türk Kadın İlk Kez BM Gıda Komitesine Başkan Yardımcısı Seçildi

Betül Vazgeçer, Cenevre'de BM Gıda Standartları Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildi.

29.11.2024 14:18
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İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Standartları Komisyonu (Codex Alimentarius Komisyonu) Başkan Yardımcılığına ilk kez Türk üye Betül Vazgeçer seçildi.

BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan, merkezi Roma'da bulunan Gıda Standartları Komisyonunun 47. Oturumu Cenevre'de devam ediyor.

Gıda Standartları Komisyonu, tarihinde ilk kez Türkiye'den bir ismi başkan yardımcılığı görevine seçti. Betül Vazgeçer, BM Gıda Standartları Komisyonu Başkan Yardımcısı oldu.

Vazgeçer, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığında görev yapıyor.

Türkiye'nin BM Gıda Standartları Komisyonu tarihinde ilk kez bu göreve aday gösterdiği temsilcisi, 6 ülke arasındaki seçimde başkan yardımcılığına layık görüldü.

Komisyona üye 188 ülke ile organizasyon olarak Avrupa Birliği bulunuyor.

Türkiye, Gıda Standartları Komisyonuna 1 Ekim 1963'te üye oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kadın İlk Kez BM Gıda Komitesine Başkan Yardımcısı Seçildi - Son Dakika

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