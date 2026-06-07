Türk Kahvaltısı Rusya'da Tanıtıldı - Son Dakika
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Türk Kahvaltısı Rusya'da Tanıtıldı

07.06.2026 18:01
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Moskova'da Dünya Kahvaltı Günü'nde geleneksel Türk kahvaltısı etkinliği düzenlendi.

Rusya'da Dünya Kahvaltı Günü çerçevesinde geleneksel "Türk kahvaltısı"nın tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğince, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) her yıl haziran ayının ilk pazar günü olarak ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen etkinliğe Rus gazeteciler, blog yazarları ve gastronomi temsilcileri davet edildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut'un katıldığı programda, şef Sinem Mete geleneksel lezzetlerden menemen, kuymak, zahter ve simidin hazırlanışını davetlilere gösterdi.

Daha sonra hazırlanan söz konusu lezzetlerin yanı sıra farklı peynirler, şarküteri ürünleri, zeytinyağlı lezzetler, taze ürünler, ezmeler, tatlı lezzetler, hamur işleri, fırın ürünleri, kuru meyveler, kuruyemişlerden oluşan geleneksel Türk kahvaltısı, Türk çayı ile birlikte konuklara sunuldu. Ev sahibesi Aksoy Bilgiç, kahvaltı esnasında konuklara masada bulunan ürünler ile geleneksel Türk kahvaltı kültürünün anlamı ve önemi hakkında bilgi verdi.

Kahvaltının ardından kumda Türk kahvesinin yapımı gösterildikten sonra geleneklere uygun olarak misafirlere Türk sanat müziği eşliğinde Türk lokumu ile birlikte Türk kahvesi sunumu yapıldı.

Betül Aksoy Bilgiç, etkinliğin başında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasında ortak değerlerin güçlü bir şekilde hissedildiğine dikkati çekerek, "Türk kahvaltısı kültürel değerlerin bir sofrada hayat bulmuş halidir. Amacımız iki toplum arasındaki kültürel yakınlığı gastronomi aracılığıyla görünür kılmak ve paylaşmaktır." dedi.

Türk kahvaltısının köklerinin Anadolu'nun zengin, tarihsel ve kültürel birikimine uzandığına işaret eden Bilgiç, "Anadolu'nun kadim sofraları yüzyıllar boyunca İpek Yolu üzerinden geçen kervanların taşıdığı tatlar ve farklı medeniyetlerin bıraktığı kültürel mirasla şekillenmiştir." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun farklı coğrafyalarının Türk kahvaltısıyla aynı sofrada buluştuğunun altını çizen Bilgiç, bu sosyal ritüelin, günlük hayatın yoğun temposuna başlamadan önce aile bireylerini sofrada bir araya getirdiğini ve onlara güç verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kahvaltısı Rusya'da Tanıtıldı - Son Dakika

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