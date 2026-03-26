Türk Kahvesi Kültürü Çalıştayı Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği Çalıştayı, Eminönü'ndeki Beta Yeni Han'da gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen tespit, koruma ve aktarım çalışmaları neticesinde yaşayan mirasa yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunması amaçlanan program, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği ve Beta Yeni Han 1554 Kahve Müzesi iş birliğiyle düzenlendi.

Çalıştayda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Temsili olarak kaydettirilen 32 kültürel değerden biri olan Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin önemi ele alındı.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen'in yönetimini üstlendiği etkinlikte, Emine Gürsoy Naskali, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, Prof. Dr. Göknur Akçadağ ve Doç. Dr. İlkay Gök ve Murat Kolbaşı konuşma yaptı.

"Türk Kahvesi Geleneği", "Türk Kahvesi ve Osmanlı Entelektüel Mekanı Olarak Kahvehaneler", "Türk Kahvesinin ve Kültürünün Avrupa'ya Geçiş Yolları", "Türk Kahvesi Geleneğinde Riskler ve Fırsatlar" ve "Türk Kahvesi Geleneğinde Çağı Yakalamak" konularının ele alındığı programın açılış konuşmasını ise Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkanı Hatice Uğur gerçekleştirdi."

Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği, 5 Aralık 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Temsili Listesi'ne eklendi ve 32 kültürel değerden biri olarak koruma altına alınmıştı. 16. yüzyıla dayanan Türk kahvesinin köklü tarihi, pişirme yöntemi, cezve kültürü ve sosyal yaşantıdaki (kız isteme, dost sohbetleri) yeri, özgün bir miras olarak tescillendi.