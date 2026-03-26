Türk Kahvesi Kültürü Çalıştayı Yapıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği Çalıştayı, UNESCO mirası koruma amacıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği Çalıştayı, Eminönü'ndeki Beta Yeni Han'da gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen tespit, koruma ve aktarım çalışmaları neticesinde yaşayan mirasa yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunması amaçlanan program, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği ve Beta Yeni Han 1554 Kahve Müzesi iş birliğiyle düzenlendi.

Çalıştayda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Temsili olarak kaydettirilen 32 kültürel değerden biri olan Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin önemi ele alındı.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen'in yönetimini üstlendiği etkinlikte, Emine Gürsoy Naskali, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, Prof. Dr. Göknur Akçadağ ve Doç. Dr. İlkay Gök ve Murat Kolbaşı konuşma yaptı.

"Türk Kahvesi Geleneği", "Türk Kahvesi ve Osmanlı Entelektüel Mekanı Olarak Kahvehaneler", "Türk Kahvesinin ve Kültürünün Avrupa'ya Geçiş Yolları", "Türk Kahvesi Geleneğinde Riskler ve Fırsatlar" ve "Türk Kahvesi Geleneğinde Çağı Yakalamak" konularının ele alındığı programın açılış konuşmasını ise Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkanı Hatice Uğur gerçekleştirdi."

Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği, 5 Aralık 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Temsili Listesi'ne eklendi ve 32 kültürel değerden biri olarak koruma altına alınmıştı. 16. yüzyıla dayanan Türk kahvesinin köklü tarihi, pişirme yöntemi, cezve kültürü ve sosyal yaşantıdaki (kız isteme, dost sohbetleri) yeri, özgün bir miras olarak tescillendi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Unesco, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:35:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.