Türk Kara Kuvvetlerinin 2233. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Türk Kara Kuvvetlerinin 2233. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Paylaşımda, Türk Kara Kuvvetlerinin tarih boyunca kazandığı zaferler ve kahraman komutanlar anıldı. Ayrıca, şehitler ve gaziler de rahmet ve saygıyla anıldı.

28.06.2024 14:16
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2233 yıldır milletimizin sarsılmaz gücü olarak görev yapan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Metehan'dan Atatürk'e kadar kahraman komutanlarla nice zaferler kazanan bu büyük ordunun her bir neferini selamlıyor, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Bakanlık tarafından hazırlanan video da yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kara Kuvvetlerinin 2233. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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