 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçeye aşevi kazandırmak için çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçeye aşevi kazandırmak için çalışıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçede ya da farklı bir bölgede yaşanabilecek bir afet durumunda, afetzedelerin yemek ihtiyacının giderilmesi için aşevi projesi hazırladı. Konacık Mahallesi'nde yapılması planlanan aşevi için belediyeye başvuru yapıldı. Proje kapsamında günde 48 bin kişiye tek çeşit ya da 30 bin kişiye üç çeşit yemek çıkarılabileceği belirtildi.

Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçeye aşevi kazandırmak için çalışıyor
30.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:32
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçeye aşevi kazandırmak için çalışma yapıyor.

Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçede ya da farklı bir bölgede başta deprem olmak üzere yaşanabilecek bir afet durumunda, afetzedelerin yemek ihtiyacının giderilmesi için aşevi projesi hazırladı.

Konacık Mahallesi belde belediyesi iken belediye tarafından tahsis edilen 403 metrelik alanda yapılması planlanan aşevi konusunda dilekçe ile belediye müracaat edildi.

Projenin ön inşaat onay ruhsatının verilmesi talep edilen dilekçe, ekinde belediye tahsis belgesi, imar durum belgesi ve proje ile Bodrum Belediye Başkanlığına sunularak kayda alındı.

Projede kapalı alanı 180 metrekare üzerine yapılacak aşevinde, günde 48 bin kişiye tek çeşit ya da 30 bin kişiye üç çeşit yemek çıkarılabileceği belirtildi.

Kızılay Bodrum Şubesi Başkanı Sait Güllüoğlu, AA muhabirine, ilçede aşevine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bodrum'da ya da farklı bir bölgede yaşanabilecek depremde aşevi gereksinimi olduğunu ifade den Güllüoğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerden Bodrum'a gelenler olduğunu hatırlattı.

Güllüoğlu, "İlçemizde ya da başka bir yerden depremzedeler Bodrum'a geldiklerinde bunların gıda ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. 6 Şubat'ta kayıtlı olan 10 kişi Bodrum'a gelmişti. Isıtılmış sıcak bir bulgur dahi insanların karnını doyurabilecek bir AŞ olabilir düşüncesiyle üç çeşit yemek ya da bir çorba ile hitap edebilecek bir aşevi tasarladık. Normal günlerde de günlük bin kişiye yemek çıkarmayı, ihtiyaç sahiplerinin yemeklerini almaları ya da araçlarla onlara götürülmesi amaçlanan bir proje." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güllüoğlu, Kızılay, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçeye aşevi kazandırmak için çalışıyor - Son Dakika


16:44
Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürülebilir: Yargıtay Kararı Meclis'te Okunacak Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürülebilir: Yargıtay Kararı Meclis'te Okunacak
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı

Son Dakika
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:56:29. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçeye aşevi kazandırmak için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement