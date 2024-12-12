Türk Kızılay'dan 14 Bin Kişiye Hizmet - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan 14 Bin Kişiye Hizmet

Türk Kızılay, Kuveyt desteğiyle Adıyaman'da 14 bin kişilik aşevi açılışını gerçekleştirdi.

12.12.2024 15:48
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Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, dünyanın 60 ülkesinde kriz yönettiklerini belirterek, "Bir yerde sabah kahvaltısı hazırlıyoruz, yetimler aç kalmasın diye. Bir başka yerde öğle yemeği hazırlıyoruz ihtiyaç sahipleri aç kalmasın diye." dedi.

Adıyaman'da, Kuveyt Kızılayı destekleriyle yaptırılan ve olağanüstü durumlarda 14 bin kişiye hizmet verebilecek aşevi törenle hizmete açıldı.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde millet ve devlet olarak bir arada olduklarını hatırlattı.

Depremlerde kardeş ülke Kuveyt'in halkı ve Kızılay'ı ile Türkiye'nin yanında olduğunu aktaran Saygılı, "6 Şubat depremiyle bir imtihan yaşadık. Millet olarak, devlet olarak el pençe olduk. Birbirimizle perçinlendik. Ama dost ve kardeş ülkeler de hemen yaramızı sarma konusunda kollarını sıvadılar. Bunlardan bir tanesi Kuveyt Kızılayı ve halkı. Bundan dolayı Kuveyt devletine teşekkür ederiz. Depremlerden sonraki bizlere verdiği iyileştirme çalışmaları ve destekleri çok kıymetli." diye konuştu.

Saygılı, şöyle devam etti:

"Dünyanın 60 ülkesinde kriz yönetiyoruz. Bir yerde sabah kahvaltısı hazırlıyoruz, yetimler aç kalmasın diye. Bir başka yerde öğle yemeği hazırlıyoruz ihtiyaç sahipleri aç kalmasın diye. Bir başka coğrafyada üşümesinler diye ayağına çorap, sırtına hırka, başına börk oluyoruz ve 85 milyon millet adına yapıyoruz."

Kuveyt Kızılayı Başkan Yardımcısı Naser Faisal Al-Tannak ise dil, din ve ırk ayrımı yapmadan dünyanın dört bir yanına yardım götürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından aşevinin açılışı yapıldı.

Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Kızılay, Kuveyt, Son Dakika

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