Türk Kızılay'dan 'Birlikte Yarınlara Doğru' Etkinliği

Türk Kızılay tarafından 'Birlikte Yarınlara Doğru' etkinliğin ikincisi düzenlendi

ANKARA - Türk Kızılay'ın faaliyetlerini tanıtmayı, insani ihtiyaçlar ve dirençlilik konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan 'Birlikte Yarınlara Doğru' etkinliğinin ikincisi Cern Modern'de gerçekleştirildi.

'Birlikte Yarınlara Doğru' etkinliğinin ilki 2023 Ekim ayında, Kahramanmaraş depremlerinin 9'uncu ayında, devam eden afet müdahale ve ön iyileştirme çalışmalarının aktarılması amacıyla, Hollanda Büyükelçiliği, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilmişti.

Bu etkinliklerin ikincisi ise 'Together Towards Tomorrow: Two Years Later - A Commitment to Resilience and Recovery After the Kahramanmaraş Earthquakes' (İki Yıl Sonra: Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Direnç ve İyileşme Çalışmalarına Adanmışlık) teması ve Türk Kızılay, IFRC ve Singapur Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlendi.

Özellikle deprem ve dirençlilik odaklı bir içerikle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında sahada devam eden insani yardım ve afet hazırlık ihtiyaçlarına dikkat çekilerek uluslararası farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinlik; Singapur Büyükelçisi Kok Li Peng, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, IFRC Türkiye Ülke Başkanı Jessie Thomson'ın yanı sıra 21 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla CerModern'de gerçekleşti.

"151 Kızılay ve Kızılhaç federasyonundan ulusal cemiyet yanımıza geldi"

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolu kat ederken aslında uluslararası paydaşlarımızda bizlerle beraberlerdi. 151 Kızılay ve Kızılhaç federasyonundan ulusal cemiyet yanımıza geldi ve yardım tekliflerini ilettiler. Biz bu sürecin içerisine birçok farklı devletin Kızılayından yardım almış olduk. Bu birliktelik aslında farklı 21 ülkenin devlet temsilcilerine bu süreçte neler yaşadık? Hangi durumdayız? Depremin iyileştirme fazındayız biliyorsunuz. İyileştirme fazının ihtiyaçları müdahale fazından farklı olmakla beraber hala devam eden ihtiyaç da var orada. Bugün hem neler yaptığımızı anlatacağız hem taahhütlerimizi yenileyeceğiz. Bizlerle birlikte olan çok kıymetli dostlarımıza teşekkür etmek için bir fırsat bulmuş olacağız."